نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم الريفي تسجيل الدخول وشروط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم الريفي تسجيل الدخول للأسر المنتجة وفرته وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية، حتى يحصل المستفيدين على فرصة استلام الدعم من منصة ريف للأسر المنتجة أحد أهم البرامج التي استهدفت بها الوزارة العاملين في القطاع الزراعي ككل والمحاصيل الزراعية لذا سنطلق رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة إلى جانب شروط التسجيل في منصة ريف لدعم الأسر المنتجة 1443.

الدعم الريفي تسجيل الدخول

تسجيل برنامج ريف من الخدمات الإلكترونية التي تدخل بها وزارة البيئة نطاق التحول الرقمي، ويمكن الاستفادة من الدعم من خلال استخدام بوابة الدعم الريفي بالآلية التالية:

قم بزيارة موقع بوابة ريف الإلكتروني للدعم.

أنشأ حساب جديد من خلال المنصة، وذلك باستخدام البيانات التالية:

اسم المتقدم رباعي.

رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.

رقم جوال لاستلام كود التحقق.

كلمة السر.

رقم التحقق.

قم بالنقر على تبويب تسجيل عند التأكد من صحة البيانات.

رقم التواصل مع برنامج ريف

يمكن التواصل مع برنامج ريف من خلال مجموعة من الطرق، ومن أسهلها التواصل عبر حساب البرنامج على موقع تويتر، وذلك بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، بينما في الحالة الرغبة في التواصل الهاتفي، فيمكن الاتصال على الرقم الموحد لبوابة ريف وهو: 19930، ويبدأ التواصل من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

شروط القبول في بوابة الدعم الريفي

وهناك شروط لا بد من توافرها في حالة رغبة المتقدمين في قبول تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وأعلنت عنها الوزارة مسبقًا، وتمثلت الشروط في الآتي:

يمكن التسجيل للذكور أو الإناث، ولكن ينبغي أن يكونوا حاصلين على الجنسية السعودية، أو على الأقل إن كان المواطن غير سعودي فلا بد أن يكون لديه بطاقة تنقل سارية.

أن يعمل المتقدم في أحد مهن الزراعة التي حددها البرنامج، وأن يتولى بنفسه مهمة مباشرة العمل.

ألا يكون ملتحق بأحد الوظائف في المؤسسات الحكومية أو المنشآت الخاصة في المملكة، وأن يكون مقيم فيها.

كما أوضحت الوزارة، أن هناك مجموعة من الشروط الصحية والفنية لا بد من اتباعها حيث أن الوزارة تقوم بمعاينة المشاريع قبل قبول طلب الدعم.