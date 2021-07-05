تقديم خدمة معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية

تقديم خدمة معاش الضمان الاجتماعي من الخدمات المتميزة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ولذلك يسعى العديد من المواطنين في التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدم لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة ومن بلغوا سن الشيخوخة وكذلك الأرامل والمطلقات، ويمكن الاستفادة من الضمان بالحصول على مساعدة مالية وزي مدرسي للطلاب أيضًا، ولذلك سنوفر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالإضافة إلى طريقة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443.

تقديم خدمة معاش الضمان الاجتماعي

هناك الكثير من الفئات المستحقة في خدمات معاش الضمان الاجتماعي ويمكنهم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم النقر على خيار تسجيل دخول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، وبعدها الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على معاش الضمان الاجتماعي، ثم النقر على خيار التقديم.

قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم قم بالنقر على تبويب التالي.

بعدها يتم إدخال بيانات الأسرة، منها رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والتعليمية.

ثم النقر على تبويب إضافة.

بعدها يتم إدخال بيانات أفراد الأسرة وبيانات الدخل الذي يتم الحصول عليه وما هو مصدر الدخل.

ثم النقر على خيار التالي مرة أخرى، وبعدها يتم إدخال بيانات الحساب البنكي.

يتعين على المستفيد رفع الأوراق والمستندات المطلوبة ثم النقر على التالي.

وعند التأكد من صحة البيانات والأوراق قم بالنقر على خيار تقديم.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

وهناك خدمة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد التي تُمكن المستفيدين من التعرف على حالة الضمان الاجتماعي وتتم وفق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

النقر على الخدمات الإلكترونية وإدخال البيانات.

ثم النقر على خيار طلباتي.

ومنها نقوم بالنقر على تبويب معاش الضمان الاجتماعي.

سيتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بطلبك في معاش الضمان الاجتماعي، سواء كان مقبول وستتمكن من الصرف، أو أنه ما زال قيد المعالجة، أو أنه قد تم رفضه، وفي هذه الحالة سيتم ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم قبول الطلب.