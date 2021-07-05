نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في الحرس الملكي 1442 وشروط التقديم في المقال التالي
خطوات التقديم في الحرس الملكي 1442 وشروط التقديم يبحث عنه الكثير من الراغبين في التقديم للالتحاق بالحرس الملكي، وقد قامت وزارة الحرس الملكي بالإعلان عن فتح باب الالتحاق بالحرس الملكي من خلال الموقع الإلكتروني وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، حيث يمكن التسجيل أو الاستعلام من خلال البرنامج التدريبي لعام 1443 هـ ،وسوف نقوم في مقالنا هذا بتوضيح خطوات التقديم في الحرس الملكي وكافة الشروط المطلوبة.
خطوات التقديم في الحرس الملكي
يمكن التقديم في وظائف الحرس الملكي المختلفة من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك واتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الحرس الملكي من خلال الرابط التالي https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/main.
- الضغط على انضمام جديد، وذلك للتقديم على الطلب.
- يتم تعبئة الطلب برقم الهوية الوطنية والبيانات الشخصية كالاسم الرباعي وغيرها.
- ثم يتم الضغط على تشغيل.
- يتم بعدها الإطلاع على كافة الأحكام والشروط.
- ثم الضغط على الموافقة.
- يتم تعبئة بقية البيانات المطلوبة لذلك مثل تاريخ مولد المتقدم ودراسته.
- ثم يتم إدخال كلمة السر وذلك للتمكن من الدخول على البرنامج.
- يتم إدخال رقم الهاتف الجوال لاستلام رسالة التفعيل.
- ثم بعد ذلك يتم تفعيل الرقم الموجود في الرسالة والطلب.
- هنا يكون قد تم القيام بالخطوات ويجب على المتقدم الانتظار حتى تصل إليه الرسالة الخاصة بالقبول والموعد المحدد للمقابلة الشخصية.
شروط التقديم في الحرس
هناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم من اجل القبول في الحرس الملكي وذلك كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ومن والدين سعوديين، ولا يحمل أي منهما جنسية أخرى.
- أن يكون خالي من الأمراض والأوبئة.
- أن يقوم بالفحص الطبي.
- ألا يكون عمره أقل من 17 ولا يزيد عن 30 عامًا.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في أحد الفروع التالية العلوم الطبيعية أو العلوم الشرعية أو العلوم الاجتماعية والإدارية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد المعاهد العلمية ولكن يجب توفر الشرط الخاص المحدد بالبرنامج.
- لا يتم قبول الحاصلين على الثانوية الصناعية أو الزراعي أو المتخرجين من المعهد الخاص بإعداد المراقبين.
- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يكون وزنه متناسب مع الطول وذلك تبعًا للائحة الطبية التي يتم تقريرها من قبل برنامج الحرس الوطني.
- يجب ألا يكون قد سبق له التقدم في أي من الجهات الحكومية الأخرى أو العسكرية.
- دخول الاختبار التحصيلي واختبار القدرات الذي يقوم المركز الوطني بعقده للقياس.
- ألا يكون المتقدم متزوج من أجنبيه.
- في حالة زواجه يجب أن تكون الزوجة تحمل الجنسية السعودية.
- يجب أن يتم تقديم شهادة حسن سير وسلوك.
- يجب أن يتم النجاح في المقابلة الشخصية التي تتم مع الهيئة.
- يجب كتابة الإقرار الخاص بأداء الخدمة العسكرية لمدة 4 سنوات.
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