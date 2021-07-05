نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى وقفة عرفات وعيد الأضحى في السعودية ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، عيد الأضحى من أهم وأكبر الأعياد عند المسلمين فهو يأتي بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، ويرغب جميع الأشخاص في السعودية في معرفة متى موعد عيد الأضحى ويوم عرفة أو وقفة عرفات ومتى تبدأ إجازة عيد الأضحى، فإنه بمشيئة الله سيكون عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة الهجري الموافق العشرين من شهر يوليو الميلادي، ويسبق أول أيام عيد الأضحى وقفة عرفات وهي في التاسع من شهر ذي الحجة.

عيد الأضحى في السعودية 1442

عيد الأضحى يلي أداء مناسك فريضة الحج حيث تبدأ أولى تلك المناسك برمي الجمرات وتنتهي بالوقوف على جبل عرفات وهو في يوم عرفة الذي يسبق أول أيام عيد الأضحى، ولعيد الأضحى مكانة هامة عند جميع المسلمين لهذا يتم توفير أيام إجازة محددة بمناسبة عيد الأضحى وبهذه الإجازة ينوي جميع العاملين الاستمتاع بها قدر المستطاع مع العائلة، لهذا السؤال متكرر عن موعد عيد الأضحى في السعودية لكي يبدأ كل شخص بتحديد خططه بمناسبة تلك الأيام، والبدء في شراء ما يرغب للاحتفال بعيد الأضحى، ويتم تحديد موعد عيد الأضحى بشكل مسبق مع بداية شهر ذي القعدة ولكن يتم الانتظار لحين التأكد من ذلك الموعد فلكيًا من هيئة الفلك في السعودية.

وقد تمت تلك الدراسات الفلكية في مصر والسعودية ووجد أن أول أيام عيد الأضحى هي:

9 من شهر ذي الحجة و19 من شهر يوليو هو يوم الوقوف بعرفات أي يوم وقفة عرفة.

10 من شهر ذي الحجة و19 من شهر يوليو هي أول الأيام الرسمية للاحتفال بعيد الأضحى.

مع التنبيه لأنه يتم الانتظار لرؤية هلال شهر ذي الحجة حتى يتم التأكيد على الموعد والتأكد من دقته للإعلان عنه بشكل رسمي.

الإعداد لأداء مناسك الحج 2021

تعلم وزارة الحج السعودية أنه في الفترة الحالية تعمل بكل قوتها في الانتهاء من الإجراءات المحددة لأداء مناسك فريضة الحج حيث قد تم تحديد خطة مناسبة للتعامل مع حجاج بيت الله الحرام والعاملين بالمنطقة، وأولى ضوابط أداء مناسك الحج هي أخذ لقاح فيروس كورونا.