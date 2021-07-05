نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم الضمان الاجتماعي في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية، بعام 2020 الماضي في شهر نوفمبر تحديدًا أجرى مجلس الوزراء في السعودية اجتماعًا خاصًا بالأشخاص المستفيدين الحاليين وفقًا للنظام الجديد في سلم الضمان الاجتماعي، وأوضح الكثير من التفاصيل التي يشملها هذا القرار، مع العلم أن سلم الضمان الاجتماعي هو ما يتم من خلاله احتساب استحقاق المعاش لجميع المواطنين المستحقين له تعرفوا معنا على أحدث مستجدات سلم الضمان الاجتماعي.

ما هو سلم الضمان الاجتماعي؟

سلم الضمان الاجتماعي هو الطريقة المستخدمة لاحتساب استحقاق المعاش للمواطنين، وكان النظام القديم للسلم يحدد قيمة معاش المواطن وفقًا لقيمة الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو وفقًا لدخل الأسرة كاملةً، وبعد ذلك يتم النظر في تلك النسبة فإذا كانت القيمة تقع في نطاق الفئات المستفيدة فهنا يحصل الفرد على المعاش الشهري أما إذا كانت القيمة أكثر ولو بريال واحد لا يستحق الفرد المعاش بتلك الحالة، ولكن قدت تمت إضافة بعض التحديثات عبر نظام سلم الضمان الاجتماعي بعد قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر.

قواعد الضمان الاجتماعي الجديدة

القرار الجديد المعلن عنه وفق لقواعد الضمان الاجتماعي الجديد ينص على أن المستفيدين الحاليين لن يشملهم هذا القرار الجديد وأي قرارات الجديدة في العامين الأخيرين من وقت نشر تلك القواعد، مع العلم أن وزارة التنمية والموارد البشرية هي المقررة لحصر الحالات وتقييمها وتحديد الحالات التي تستحق الضمان والحالات الغير مستحقة لها.

سلم الضمان الاجتماعي الجديد

وتم إصدار القرار الجديد بشأن سلم الضمان الاجتماعي في السعودية بشهر يونيو الحالي، وهو ينص على: