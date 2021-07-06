بدء حجز موعد لقاح كورونا والتسجيل للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة بالخطوات

تسجيل و حجز موعد لقاح كورونا لمن بلغ سن الثانية عشر إلى الثامنة عشر أكثر الأسئلة شيوعاً على موقع وزارة الصحة خصوصاً أن لتك الفئة العمرية لم يتم البدء فى تحصينهم ضد فيروس كورونا وآلتي تحرز المملكة تقدماً كبيراً وأصبت فى طليعة الدول ألأثر تحصيناً لمواطنيها والدولة العربية الوحيدة التي يمسح للسفر أليها من قبل الدول الأجنبية بسبب الإجراءات الاحترازية القوية التي مكنت المملكة من السيطرة على الفيروس ومنع دخول السلالات المتحوره إلى أراضيها ولذلك تسعى المملكة لاستكمال تحصين الفئات المتبقية مثل تسجيل آخذ لقاح كورونا لمن هم فى سن 12 عام وحتى سن 18 عام.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لعمر 12 عام إلي 18 عام

أكدت وزارة الصحة السعودية انه تم البدء فعلياً فى تسجيل للقاح لمن هم بين سن 12 عام وحتى سن 18 عام حيث أكدت أن التسجيل لمن هم اقل عمر 15 سنة يتم عن طريق تسجيلهم كتابعين .

طريقة حجز موعد لقاح كورونا للتابعين

الدخول إلي تطبيق توكلنا.

ثم الضغط على خيار ” الخدمات” والذي يوجد فى القائمة الرئيسية.

تسجيل مصل كورنا وبعد ذلك الضغط على خيار ” حجز موعد كورونا”.

ثم من القائمة المنبثقة نقوم بالضغط على خيار “لقاح مورونا لإظهار قائمة الأشخاص التابعين.

وبعد ذلك يتم اختيار “التابع أو المكفول”.

وأيضاً يتم الرد على إجابة منصة توكلنا.

ثم يتم اختيار منطقة التطعيم القريبة من العنوان.

وبعد ذلك الضغط على اختيار الوقت والتاريخ المتاح.

ثم تأكيد الحجز واستعراض الحجز للتأكد من كافة البيانات من حجز موعد لقاح كورونا وتحديد المكان.

التسجيل وحجز موعد لقاح كورونا للفئات العمرية من 15 وحتى 18 عام

أكدت وزارة الصحة حجز وتسجيل قاح كورونا لمن هم فوق 15 سنة وحتى سن 18 سنة من الممكن أن يتم تسجيلهم كتابعين بنفس خطوات أضافه تابع فى تطبيق توكلنا ويمكنهم أيضاً أن يتم تسجيلهم كمستقلين فى تطبيق صحتي.

تسجيل حساب فى تطبيق صحتي مستقل للقاح كورونا

خطوات التسجيل فى تطبيق صحتي للحصول على اللقاح للأفراد المستقلين تتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية: