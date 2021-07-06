الحكومة السعودية تكشف عن موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة والخاص

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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة، الآن أوضحت الحكومة في المملكة العربية السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442، حيث يبحث الكثيرون عن عدد، أيام أجازة عيد الاضحي2021 للقطاعين العام والخاص، بهدف قضاء عطلة العيد مع ذويهم بعيدا، عن الضغوط التي يواجهونها بشكل يومي في العمل، والتمتع بذبح الأضحية نيل ثوابها، وتناولها في فترة العيد، وزيارة الأهل والأقارب في أيام الإجازة، حيث يعتبر العيد بهجة ولحظة ينتظرها الكثيرون، في كل أنحاء العالم ، حيث تحاول المملكة متمثلة في مؤسساتها ووزاراتها وحكومتها، إلى العمل في كل قطاعات العمل على توفير كل السبل والرفاهية، عن طريق إعطاء إجازات رسمية في جميع الأعياد والمناسبات.

موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة

وقد كشفت المملكة العربية السعودية آلية، تمنح العاملين في القطاعات المختلفة إجازة رسمية، وحيث أن إجازة عيد الأضحى لعام 1442 هجرياً، في المملكة سوف تبدأ بشكلٍ رسمي، يوم الإثنين الموافق التاسع من شهر ذو الحجة، والموافق التاسع عشر من شهر يوليو2021، ثم بعد سوف تبدأ الإجازة للقطاع الحكومي، في المملكة والحكومة السعودية، في الخامس من شهر ذي الحجة 1442، وتستمر لمدة 10 أيام، ليعود الموظفين لعملهم يوم 16 من شهر ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي للقطاع الخاص

وقد تختلف أجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة، وذلك سواء من القطاع العام إلي القطاع الخاص، ثم بعد يتم تحديد الاجازة، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحيث يقوم عملها علي تنظيم، الاجازات لجميع العاملين في المملكة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وثم من المتوقع أن إجازة سوف تكون، في الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1442، ومتوقع أنََ الإجازة تستمر لمدة، تتراوح بين 3 إلى 7 أيام، على أن يعود الموظفين للعمل، في اليوم الثامن من الإجازة.

متي اجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك في المملكة

حيث كشف البنك المركزي السعودي، عن بدا اجازة عيد الأضحى للبنوك، وذلك بالنسبة لجميع البنوك العاملة في المملكة، ثم بعد علي أن تبدأ أجازة عيد الأضحى، بداية من يوم الجمعة الموافق 6 من ذي الحجة 1442، الموافق 16 يوليو2021، ثم بعد تستمر الاجازة مدة 6 أيام، وقد تحدد أن تستأنف البنوك السعودية عملها، في يوم الأحد الموافق 15 من ذو الحجة1442 هـ، والموافق 25 يوليو2021.