تعيين الطريفي عضوا بمجلس إدارة غرفة الأحساء

دوت الخليج – الأحساء : حسين الحبيب

أصدر الدكتور ماجد القصبي؛ معالي وزير التجارة مؤخرًا، قرارًا بتعيين حسين بن علي الطريفي عضوًا في مجلس إدارة غرفة الأحساء، بديلًا عن العضو عماد بن مهدي الغدير الذي تقدم بطلب استقالة لوزير التجارة.

من جانبه، ثمن الطريفي قرار معالي الوزير وثقته الكريمة بتعيينه عضوًا بمجلس ادارة الغرفة في دورته الحالية، معبّرًا عن فخره واعتزازه بالانضمام إلى فريق عمل المجلس من أجل خدمة قطاعات الأعمال ومجتمع الأحساء، مؤكدًا حرصه على العمل من أجل تعزيز التكامل وبناء الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم مسيرة التنمية والتطور وتحفيز صناعة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة بالأحساء.