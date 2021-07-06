نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض شراء سيارة هيونداي من مصرف الراجحي بقسط شهري 931 ريال فقط وبدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض شراء سيارة هيونداي هو أحد وأهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة المجدوعي للسيارات. حيث أعلن مصرف الراجحي, بأنه يمكن الحصول على سيارة ماركة هيونداي بأقل قسط ممكن حوالي (931) ريال سعودي بتحويل الراتب أو بدون. وهو رقم صغير جداً في مقابل شراء سيارة ماركة هيونداي العملية. وقد أعلنت شركة المجدوعي للسيارات عن رغبتها في عرض السيارات ماركة هيونداي وسط تسهيلات مادية غير مسبوقة, وبدون دفعات مقدمة, وذلك من خلال مصرف الراجحي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل عرض شراء سيارة هيونداي من مصرف الراجحي, وكذلك الامتيازات وكيفية التقديم والحصول عليها خلال هذا المقال.

عرض شراء سيارة هيونداي من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن عروض شراء السيارات ماركة هيونداي, بالتنسيق مع شركة المجدوعي للسيارات تنتهي يوم 31 من شهر يوليو 2021. وسط العديد من الامتيازات وهي كالتالي:

أولا: العملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي:

بدون دفعة مقدمة (الدفعة الأولي المقدمة 0% ).

(الدفعة الأولي المقدمة 0% ). الرسوم الإدارية (0%).

أنظمة سداد مريحة جداً و قسط شهري بسيط جداً .

و . أقساط شهرية تصل إلي 60 شهراً.

معدل الزيادة السنوية 4.12% شاملة التأمين.

دفعات سداد أخيرة تصل إلي 40%.

ثانيا: العملاء الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي:

دفعة مقدمة بسيطة 5%.

بسيطة 5%. الرسوم الإدارية (0%).

أنظمة سداد مريحة جداً وقسط شهري بسيط جداً .

. أقساط شهرية تصل إلي 60 شهراً.

تصل إلي 60 شهراً. معدل الزيادة السنوية 6.47% شاملة التأمين.

دفعات سداد أخيرة تصل إلي 35%.

كيفية الحصول علي سيارة هيونداي من شركة المجدوعي للسيارات

أتاح مصرف الراجحي إمكانية الحصول علي العرض عن طريق التقديم علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف وإدخال كافة البيانات أو القيام بالاتصال التليفوني علي الرقم 8001241222 الخاص بخدمة عملاء المصرف وسيقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالرد عليك, وأخيراً من خلال التوجه بزيارة أقرب فرع من فروع المصرف.

مثال توضيحي لشراء سيارة ضمن العرض المقدم من مصرف الراجحي لعميل محول له الراتب

السيارة المطلوب تمويلها بقيمة (75,000) ألف ريال سعودي, فيكون المقدم (0%), والزيادة السنوية شاملة التأمين (4.12%) لعدد (5) سنوات, ويكون القسط الشهري (931) ريال فقط, والدفعة النهائية (دفعة نقل الملكية) هي (30,000) ألف ريال.

مثال توضيحي لشراء سيارة ضمن العرض المقدم من مصرف الراجحي لعميل غير محول له الراتب

السيارة المطلوب تمويلها بقيمة (75,000) ألف ريال سعودي, فيكون المقدم (5%) بإجمالي (3,750) آلاف ريال, والزيادة السنوية شاملة التأمين (6,47%) لعدد (5) سنوات, ويكون القسط الشهري (1,013) ألف ريال فقط, والدفعة النهائية (دفعة نقل الملكية) هي (26,250) ألف ريال.