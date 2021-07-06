نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية احتساب التابع ضمن مبلغ دعم حساب المواطن و حساب قيمة دعم الدفعة الجديدة وموعد صرف الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات من الدعم بالمملكة العربية السعودية، وأن الموعد المحدد لصرف الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط يوم 10 من كل شهر ميلادي، سوف يتم إيداع المستحقات المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين ابتداءً من الغد.

آلية احتساب التابع ضمن مبلغ دعم حساب المواطن :

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة بالتابع والمواطن والمستفيد، بالإضافة إلى ذلك موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، وما هي شروط التسجيل في البرنامج للحصول على مبلغ الدعم للدفعة الجديدة، ولذلك تم الرد على هذه التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذه التساؤلات.

موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين :

تم الإعلان عن أن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك يكون الغد موعد صرف الدفعة الجديدة للدعم الأسرى لرفع كفاءة المستوى المعيشي للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

حساب قيمة دعم الدفعة الجديدة شهر نوفمبر 2020 م :

أوضحت برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع وصرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث أن حساب قيمة الدعم للدفعة الأخيرة خلال ساعات من الآن.

وسوف يتم حساب قيمة الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين خلال شهر نوفمبر الجاري 2020م من خلال الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، ولذلك في حالة إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية يمكن الاستفادة مباشرةً، ولذلك يمكن اتباع عدة خطوات.

ومن الجدير بالذكر أن يتم حساب الدعم المادي للدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الجاري 2020م، ويمكن المعرفة عبر الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، ولذلك في حالة إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات يمكن الاستفادة مباشرةً ويجب اتباع عدة خطوات وهما :

يجب الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. يجب كتابة كافة البيانات عند تسجيل الدخول. يجب التأكد من كتابة رمز التحقق بشكل صحيح. يجب اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية. يجب إدخال قيمة الدعم وبيانات الأشخاص المستفيدين. يجب الضغط على عرض القيمة.

حد أعلى للاستحقاق المادي :

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، وهذا لكي يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بمقدار متغير، حيث أن ألا يتجاوز مخصص الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بالدفعة الجديدة الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م.