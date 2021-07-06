موعد التسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بعد 1443

موعد التسجيل في جامعة الإمام عن بعد، شهدت الفترة الماضية امتحانات الفصل الدراسي الاول ، حيث يقوم الطالب بالاستعداد بالدخول للفصل الدراسي الثاني الذي من يوم 14 محرم لعام 1443 ، الذي يوافق يوم 22 اغسطس عام 2021، و على أن يتم الانتهاء من التسجيل يوم 21 محرم الذي يوافق يوم 29 أغسطس ، و تبدأ الامتحانات من يوم 28 محرم ، الذي يوافق 28 سبتمبر، و على جميع الطلاب دفع الرسوم خلال العام الدراسي في أي وقت متاح للطالب للدفع، و قيمة الرسوم هي 100 ريال سعودي للساعة الواحة ، حيث يكون مجمل الساعات 202 ساعة و هي خاص بقسم الشريعة ، أما قسم العربي يكون 110 ريال للساعة الواحدة، اي يكون مجمل الساعات 194 ساعة حتي يحصل على الشهادة، أم بكالوريوس أصول الدين الرسوم 130 في الساعة و إجمالي الساعات 155 ساعة حتي يحصل على شهادة التخرج، أما قسم الاقتصاد ل160لساعة ، و تكون مجمل الساعات 126 ساعة حتي يستطيع الحصول على الشهادة.

موعد التسجيل في جامعة الإمام عن بعد

هناك العديد من الخدمات التي جامعة الإمام عن بعد و هي:

تتيح هذا العام لجميع الطلاب التي تتوافر فيهم الشروط التحويل من انتساب إلى انتظام ، أو من انتظام الي انتساب ، و ذلك عليك التوجه إلى الجامعة و تقديم الطلب التي ترغب فيه ،و ذلك من خلال توافر فيه شرط عدم أن يكون المعدل التراكمي اقل من2 ، حيث يكون المعدل التراكمي العام 5 ، على جميع الطلاب في حالة قبول طلب التحويل لابد استكمال الدراسة و الحصول على جميع المواد الدراسية ، كما تقبل الطلاب الذي أدوا الدراسة بنسبة 25% ، و عليك الالتزام بجميع المقررات الدراسية حتى تستطيع الحصول على شهادة البكالوريوس.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

طلاب جامعة الإمام ، من الممكن معرفة موعد التسجيل في الجامعة و الحصول على كافة المعلومات في أي وقت ممكن ، و معرفة كافة المعلومات عن الدراسة و منى تكون موعد الاختبارات ، و هذا يجعل الطالب في راحة و لدية وعي بمعرفة كل الخدمات التي تقدمها الجامعة بكل سهولة.