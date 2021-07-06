نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بعد 1443 في المقال التالي
موعد التسجيل في جامعة الإمام عن بعد، شهدت الفترة الماضية امتحانات الفصل الدراسي الاول ، حيث يقوم الطالب بالاستعداد بالدخول للفصل الدراسي الثاني الذي من يوم 14 محرم لعام 1443 ، الذي يوافق يوم 22 اغسطس عام 2021، و على أن يتم الانتهاء من التسجيل يوم 21 محرم الذي يوافق يوم 29 أغسطس ، و تبدأ الامتحانات من يوم 28 محرم ، الذي يوافق 28 سبتمبر، و على جميع الطلاب دفع الرسوم خلال العام الدراسي في أي وقت متاح للطالب للدفع، و قيمة الرسوم هي 100 ريال سعودي للساعة الواحة ، حيث يكون مجمل الساعات 202 ساعة و هي خاص بقسم الشريعة ، أما قسم العربي يكون 110 ريال للساعة الواحدة، اي يكون مجمل الساعات 194 ساعة حتي يحصل على الشهادة، أم بكالوريوس أصول الدين الرسوم 130 في الساعة و إجمالي الساعات 155 ساعة حتي يحصل على شهادة التخرج، أما قسم الاقتصاد ل160لساعة ، و تكون مجمل الساعات 126 ساعة حتي يستطيع الحصول على الشهادة.
موعد التسجيل في جامعة الإمام عن بعد
هناك العديد من الخدمات التي جامعة الإمام عن بعد و هي:
تتيح هذا العام لجميع الطلاب التي تتوافر فيهم الشروط التحويل من انتساب إلى انتظام ، أو من انتظام الي انتساب ، و ذلك عليك التوجه إلى الجامعة و تقديم الطلب التي ترغب فيه ،و ذلك من خلال توافر فيه شرط عدم أن يكون المعدل التراكمي اقل من2 ، حيث يكون المعدل التراكمي العام 5 ، على جميع الطلاب في حالة قبول طلب التحويل لابد استكمال الدراسة و الحصول على جميع المواد الدراسية ، كما تقبل الطلاب الذي أدوا الدراسة بنسبة 25% ، و عليك الالتزام بجميع المقررات الدراسية حتى تستطيع الحصول على شهادة البكالوريوس.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
طلاب جامعة الإمام ، من الممكن معرفة موعد التسجيل في الجامعة و الحصول على كافة المعلومات في أي وقت ممكن ، و معرفة كافة المعلومات عن الدراسة و منى تكون موعد الاختبارات ، و هذا يجعل الطالب في راحة و لدية وعي بمعرفة كل الخدمات التي تقدمها الجامعة بكل سهولة.
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