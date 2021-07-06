نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مستشفى ولادة في جدة ..اطمنى على صحتك أنتِ وطفلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل مستشفى ولادة في جدة سؤال لاينتهى البحث عنه من قبل السيدات الحوامل أو من يبحثون عن علاج أمراض النساء والتوليد للاطمئنان على صحتهم وعلى آمان طفلهم والمتابعة الدورية منذ أول يوم بالحمل من خلال الفحوصات المطلوبة، بما يضمن حياة أكثر آمان وسلامة للجميع، ويوجد العديد من المستشفيات في جدة متخصصة في النساء والتوليد، وتتميز بالأطباء ذو الكفاءة العالية، لذلك نهتم برصد قائمة شاملة أفضل مستشفي ولادة في جدة والعناوين لكى مشفي.

أفضل مستشفى ولادة في جدة

أول مايشغل ذهن السيدة مع بداية الحمل هو فترة الولادة، وأي مستشفي تقرر الولادة فيها، باحثة عن أفضل المستشفيات للاطمئنان على صحتها وصحة طفلتها، وفي الوقت الحالي ازداد البحث عن أفضل مستشفي ولادة في جدة أحدى مدن المملكة العربية السعودية التى يقطنها العديد من السعوديين وكذلك الوافدين من مختلف الدول للإقامة فيها.

مستشفيات الولادة في جدة

نوضح قائمة بـ مستشفيات الولادة في جدة وطرق التواصل معهم، لتختار أفضل مستشفى ولادة في جدة من وجهة نظرها، بعد الإطلاع على الآتى:

مستشفى جده الوطني

يعتبر مستشفى جدة الوطني من أفضل مستشفيات الولادة في جدة بل المملكة العربية السعودية ككل، حيث يأتى للولادة فيها من مختلف المدن وعنوانها على النحو الآتي:

العنوان: طريق المدينة تقاطع فلسطين بجوار وزارة الداخلية– جدة– المملكة.

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الهاتف: +966 12 667 5000 أو +966 50 081 7386.

صفحة المستشفى الرسمية على تويتر

صفحة الفيسبوك الرسمية للمستشفى

رقم الهاتف المختص بقسم النساء والولادة: ٠١٢٦٦٧٥٠٠٠.

مستشفى الدكتور سليمان فقيه

لها مكانة متميزة وفها أمهر الأطباء ممن لديهم خبرة عالية في تخصص النساء والولادة، كل هذا جعلها ضمن قائمة أفضل مستشفي ولادة في جدة بالخدمات المقدمة داخلها، خاصة أنها فيها مركز شامل لاحتياجات السيدة الحامل من أول يوم وملابس لأشهر الحمل المختلفة، وحتى ملابس المولود بحيث تكون مطابقة للمواصفات السليمة لآمان جلد الطفل وصحته.

العنوان: فلسطين، الحمراء، جدة 23323، المملكة.

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الهاتف: 920012777.

الموقع الإلكتروني للمستشفى

رقم الفاكس: 6608013 12 966+.

مستشفي المستقبل

تعتبر مستشفي المستقبل من أقدم مستشفيات الولادة في جدة والتى تحظي بثقة كبيرة من الجمهور ويفضل العديد من السيدات التعامل معهم، فهى تعتمد على العلاج بالنبض الخارجي المضاد.

العنوان: محمد فدا، Street، جدة 22331، المملكة العربية السعودية

ساعات العمل: مفتوح على مدار 24 ساعة

الهاتف: +966 12 687 5255

مستشفى الملك عبدالعزيز

تقدم مستشفي الملك عبد العزيز في جدة رعاية شاملة للسيدة الحامل والاهتمام بصحتها لحصولها على أكبر رعاية ممكنة.