نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مستشفى ولادة في الرياض 2021 بالعناوين.. وأسعار الولادة القيصرية.. اختيارك مسئولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل مستشفى ولادة في الرياض 2021 تفضل أي سيدة المتابعة معها من الحمل حتى الولادة، ولأن الرياض من أكبر مدن المملكة العربية السعودية، يفطنها العديد من المواطنين والمقيمين للعمل ومعهم زوجاتهم وأسرهم، وبالتالى يتواجد فيها زيادة بعدد السكان، ولايتوقف البحث عن أفضل مستشفى ولادة في الرياض 2021 وأسعار الولادة القيصرية والطبيعية بداخلها والمتابعة الدورية للسيدة خلال شهور حملها حتى الولادة والاطمئنان على طفلها.

أفضل مستشفى ولادة في الرياض

يظل اختيار أفضل مستشفي ولادة في الرياض مسئولية ليس بسيطة، لاسيما أن تخصص النساء والتوليد من أهم التخصصات الطبية وتكون في أغلب الوقت المسئولية متضمنة الأم والطفل في حالة الولادة، بالإضافة إلى الأمراض التى تعاني منها النساء ويرغبن الاطمئنان على صحتهم بين الحين والآخر.

أفضل مستشفى ولادة في الرياض

قائمة أفضل مستشفيات ولادة في الرياض

نستعرض معكم قائمة شاملة عن أفضل مستشفيات ولادة في الرياض بناءً على ثقة المتعاملين معهم، وتميزهم بوجود أقوى فرق طبية متخصصة في الولادة، ويمكنكم اختيار أفضل مستشفي ولادة في الرياض من خلال الآتي:

مستشفي الدكتور سليمان الحبيب

من أقدم المستشفيات المتخصصة في النساء والولادة بالمملكة العربية السعودية، وتجري داخلها عمليات الولادة بنجاح ملحوظ، بجانب وجود طاقة طبي نسائي ذو خبرة عالية لسلامة المرضي وصحتهم.

ويمكنكم التواصل مع إدارة المستشفى عبر الرقم الموحد 966115259999+

مستشفى الحياة الوطني الرياض

تضم مستشفي الحياة الوطني الرياض فريق طبي متميز، مؤكدة على أسعار مناسبة لكلاً من الولادة القيصرية والطبيعية بما يضمن صحة الأم والجنين.

العنوان الطريق الدائري الشرقي الربوة في مدينة الرياض.

مستشفي دلة

تعتبر من أفضل مستشفيات الولادة في الرياض وتهتم بالأم من خلال متابعة دورية من بداية الحملة حتى الولادة، للحصول على جنين معافٍ من الأمراض.

قيمة تكلفة الولادة الطبيعية بها حوالى 8000 ريال سعودى.

قيمة تكلفة الولادة القيصرية حوالى 16500 ريال سعودى

مستشفي فيكتوريا التخصصي

لها مكانة مميزة عند المواطنين والمقيمين في الرياض، لأن الأطباء العاملين فيها ذو خبرة كبيرة في تخصصهم، ويتوفر لديها أيضًا فريق متميز من الممرضات، لذا الأطقم الطبية بداخلها متميزون.

عنوانها: تقع المستشفى في طريق خريص الرفاعي بحي الروضة في مدينة الرياض

أسعار الولادة القيصرية حوالي 1400 ريال سعودي. أسعار الولادة الطبيعية 7000 ريال سعودي

بذلك نكون قد عرضنا أفضل مستشفى ولادة في الرياض 2021وأسعار الولادة بداخلها حتى تكون السيدة على دارية كافية قبل التوجه لها.