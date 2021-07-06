نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل المدرسي في نظام نور وكيفية التسجيل 1443 في المقال التالي
طريقة النقل المدرسي في نظام نور 1443، من الأشياء الذي يبحث عنها دوماً أولياء الأمور وأبناؤهم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي على موقعها الرسمي بضرورة الإسراع في التسجيل والحجز، وهذا يرجع إلى محدودية الأعداد، علاوة على ذلك فإن الاختيار سيكون بناء على معيار المسافة الجغرافية بين المدرسة ومنازل الطلاب، وذلك للتيسير على أولياء الأمور لعدم القلق الدائم على أبنائهم بسبب بعد المسافات، ويعتبر للنقل المدرسي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم السعودي داخل المملكة، والتي تهتم بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب من المدرسة إلى منازلهم والعكس، وفيما يلي إليك عزيزي القارئ كيفية التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور السعودي 1442.
كيفية التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي 1443
إن كيفية التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور لهي من أسهل الأشياء، لكن لكي تتم عملية التسجيل من الأساس. فلابد من إجراء خطوة رئيسية هامة لا مناص منها، ألا وهي أن يكون الطالب مسجل بالفعل في نظام نور الإلكتروني.
الخطوات الرئيسية للتسجيل للنقل المدرسي
ونلخص لك عزيزي القارئ خطوات التسجيل في نظام نور للنقل 1443. وذلك على النحو الآتي:
- أولاً: قم بالخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني من خلال الرابط.
- ثانياً: بعد ظهور الصفحة الرئيسية أمامك، قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- ثالثاً: أدخل اسم المستخدم، ثم رقم المرور السري، ثم رمز التحقق من صحة كل ذلك. ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- رابعاً: بعد فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بحسابك. قم بالانتقال إلى القائمة الجانبية على اليمين ثم انقر على (خدمة طلب نقل مدرسي).
- خامساً: ستظهر بعد ذلك استمارة ملئ البيانات. والتي تمر بعدة خطوات، وهي إدخال الاسم الذي يريد التسجيل في الخدمة، ثم إدخال البيانات المطلوبة. وبعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام.
- سادساً: إدخال رقم الهاتف الخاص بك، والذي ستصلك عليك رسالة بالكود. والذي ستقوم بإدخاله بعد ذلك كرمز أمان وتحقق.
- سابعاً: الضغط على أيقونة “سداد“، لكي تدفع الرسوم الخاصة بالتسجيل في طلب النقل.
- ثامناً: ستصلك رسالة للتأكيد على سداد الرسوم، فيها نعم وفيها لا. ثم قم بالضغط على نعم.
- تاسعاً: بعد سداد الرسوم، ستظهر رسالة قصيرة، فيها حالة الطلب من الشركة ورقم الفاتورة التي لابد أن تحتفظ به.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا، وقمنا بإرفاق الروابط المهمة التي تهمك عزيزي القارئ. ونرجوا أن نكون قدمنا إليكم المعلومة المفيدة حول النقل المدرسي في نظام نور وكيفية التسجيل 1443 العام القادم بإذن الله.
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