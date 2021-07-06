نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد 1443 على موقع أبشر absher.sa “مضيعش وقت” في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد 1443 تمثل أهم كبرى للشعب السعودي، فيوم تلو الآخري، نجد أحد يرغب تجديد الهوية الوطنية، باحثًا على موقع أبشر absher.sa من أجل تنفيذ طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد فور انتهائها حتى يلجأ إلى الذهاب إلى مقرات الأحوال المدنية وسط الزحام، لذا تجديد الهوية الوطنية عن بعد عبر موقع أبشر الطريقة الأكثر أمان بما يقلل خطر انتشار فيروس كورونا بين المواطنين بالمملكة، وتجنب الإصابة.

طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد 1443

حددت الأحوال المدنية السعودية طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد 1443 من خلال الدخول على موقع أبشر وإتباع الخطوات الآتية:

ادخل على موقع أبشر الإلكتروني

اختر خدمة أفراد.

انقر على خدمة المواعيد.

اختر خدمة الأحوال المدنية.

أضف رقم الهوية الوطنية أو إقامة للمقيمين.

اختر نوع التقويم هجري أو ميلادي.

أضف تاريخ الميلاد.

أضف الرمز المائي.

النقر على التحقق من بياناتي.

احجز موعد.

حدد الخدمة المرادة.

اختر المنطقة.

النقر على التالي.

حدد الفرع المطلوب.

حدد المواعيد المتاحة.

أكد بيانات الموعد.

حفظ التذكرة من خلال تصويرها على الجوال أو طباعتها.

موقع أبشر الإلكتروني

يعتبر موقع أبشر الإلكتروني أكبر منصة رقمية خدمية في المملكة العربية السعودية وفرتها السلطات لدعم المواطنين في تنفيذ خدماتهم الإلكترونية من خلالها من أي مكان بالمملكة، بدون أدنى جهد أو تعب، بعيدًا عن الطرق التقليدية الآخري، ويتيح موقع أبشر حاليًا طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد 1443 بسهولة من خلال حجز موعد على موقع أبشر وإتمام الخطوات المطلوبة.

تجديد الهوية الوطنية عن بعد

قدمت الأحوال المدنية التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية تجديد الهوية الوطنية عن بعد في إطار دعم المواطنين في المملكة في ظل انتشر فيروس كورونا في البلاد، فتكون هناك حاجة ماسة إلى المعاملات الإلكترونية بدل من الذهاب إلى فروعها في مختلف المدن، ويتم تجديد الهوية الوطنية كل 5 سنوات من إصدارها، وبالتالى هى خدمة أساسية لايمكن أن يستغنى عنها أحد.