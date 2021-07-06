ماهي بطاقة الضمان الاجتماعي

تعتبر بطاقة الضمان الاجتماعي هي الوسيلة التي يمكن من خلالها أن يحصل المواطن على مستحقاته من الدعم المقدم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يمكن للمواطنين التسجيل للحصول عل الدعم المقدم، وذلك من خلال قسم التنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة، حيث يتوفر ذلك من خلال الموقع الإلكتروني، الذي تم تخصيصه لذلك، حيث تهدف الوزارة للتسهيل على المواطنين، وذلك من أجل الحصول على الدعم المستحق والمقدم لهم.

يمكن العمل على استخراج البطاقة من خلال تقديم بعض الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها، التي تتضمن الآتي:

يجب القيام بتقديم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية، وذلك من أجل إثبات الهُوِيَّة.

كذلك فإنه يجب على المواطن تقديم ما يُثبت انخفاض قيمة الدخل الشهري سواء له، أو لأي من أفراد أسرته.

يتم القيام بتقديم تقديم جميع المستندات والضمانات التي تطلبها وزارة العمل.

يقوم بعد ذلك الشخص بملء نموذج الطلب الخاص بالحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي.

يمكن العمل على تجديد البطاقة الخاصة بالضمان الاجتماعي، وذلك من خلال دخول المواطن للرابط عبر الإنترنت، حيث تشمل خطوات التجديد ما يلي:

يقوم المستخدم بالدخول أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

يتطلب منه الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة به، التي تم تسجيلها عبر الموقع.

بعد الدخول والتسجيل يمكن أن يقوم المواطن بتغيير بعض البيانات وتجديدها، حيث يستطيع استبدال المعلومات القديمة باخري حديثة ومؤكدة.

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

للتسجيل في الضمان الاجتماعي، فإنه يجب على الشخص أن تتوفر فيه عدة شروط، وذلك بهدف الحصول على المساعدات الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي، والذي يتم تقديمه من خلال المملكة، حيث أن تلك الشروط هي كالتالي: