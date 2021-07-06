طريقة الحصول على بطاقة أولوية لكبار السن

تعمل وزارة الصحة السعودية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع المرضي، حيث توصي الوزارة كافة الهيئات والمؤسسات الصحية التابعة لها بالاهتمام بالمريض، والعمل على راحته، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات له، وأن يحظى المريض بالرضا التام، كما تعمل الوزارة من خلال الأطقم الطبية والفنيين بتقديم كل سبل العناية الخاصة بالمرضي، وعلى هذا الأساس عملت الوزارة على استخراج بطاقة الأولوية، حيث تمثل أهمية وفائدة كبري للمريض، وذلك من أجل تلقي العلاج المناسب والمطلوب.

ماهي بطاقة أولوية

تعتبر بطاقة الأولوية هي إحدى المبادرات المقدمة للمريض، وذلك بهدف الإسراع بتقديم الخدمات للمريض، وكذلك فإنه يتوفر من خلالها كل سبل الراحة المقدمة للمريض، كما يتمثل دورها في الآتي :

تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه المرضي.

التسهيل على حامل البطاقة من أجل تقديم الخدمة له.

يسهل من خلالها كذلك التواصل مع القائمين على المنشآت الطبية المختلفة.

يمكن للأشخاص الحاملين للبطاقة التنقل داخل المنشأة، والتواصل مع مقدمي الخدمة. كذلك فإنه يمكن من خلاله سهولة الحصول على الأدوية، وكذلك الأجهزة التعويضية التي يتم صرفها للمريض.

يمكن للأشخاص الحصول على بطاقة الأولوية وذلك عبر عدة خطوات تتمثل في الآتي :

وزارة

يجب القيام بالتوجه أولًا نحو المنشأة الطبية الخاصة بالمريض.

بعد ذلك يتم الحصول على نموذج أولوية، ثم يتم القيام بكتابة البيانات المطلوبة فيه.

من المهم والضروري أن يتم إرفاق كافة التقارير الطبية الخاصة بالمستفيد.

علينا القيام الذَّهاب إلى أحد مكاتب أولوية المنتشرة والموجودة داخل المملكة، وكذلك التي تم اعتمادها من خلال من وزارة الصحة.

في النهاية يتم القيام بتقديم الطلب، ثم يمكن الحصول على البطاقة في وقت قصير.

بطاقة الاولوية الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الفئات التي تم تحديدها من خلال وزارة الصحة، وذلك بهدف استخراج البطاقة والاستفادة بخدماتها، حيث تشمل تلك الفئات ما يلي: