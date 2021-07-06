نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ إجازة البنوك السعودية في عيد الأضحى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضع مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية، الإجازات الخاصة بالبنوك الموجودة في المملكة على مدار العام، حيث ينتظر الموظفون العاملون في البنوك تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تعتبر الأطول بين إجازات العام الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر بدون أي خصومات من الراتب، ويترقب العاملون في المملكة سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام بما فيهم موظفي البنوك استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة المقبل في يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة الجاري لمعرفة موعد الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك والاستعداد لها.

وفي التقرير التالي نتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك، وكذلك إجازة عيد الأضحى مؤسسة النقد وغيرها من المعلومات الهامة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين 1442

يحل عيد الأضحى المبارك حسب الحسابات الفلكية في يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذو الحجة الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري، وفي انتظار التأكيد النهائي بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة، ولكن في العموم يحصل الموظفون في الوزارات المختلفة في المملكة العربية السعودية في القطاعات الحكومية والخاصة على إجازة رسمية تبدأ من يوم عرفة الموافق التاسع من شهر ذو الحجة والتي توافق الإثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، ويحصل موظفو الخدمة المدنية على إجازة تبدأ من يوم الرابع من شهر ذو الحجة وتستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر ذو الحجة بمناسبة عيد الأضحى.

ويستغل الموظفون في المملكة العربية السعودية إجازة عيد الأضحى المبارك في قضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة ومع الأصدقاء وتبادل الزيارات المتعددة وصلة الأرحام، والخروج في المنتزهات والحدائق والمصايف لأنها تعتبر من الإجازات الأطول في العام خاصة للعاملين الخاضعين للخدمة المدنية.

إجازة عيد الأضحى للبنوك

تحدد مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية، المواعيد الخاصة بإجازة عيد الأضحى المبارك الخاصة بالبنوك، حيث من المتوقع أن تكون قبل حلول عيد الأضحى بنحو 3 أيام ويتم تأكيدها قبل حلول العيد بأيام قليلة، ويحصل الموظفون في البنوك إجازة تترواح بين عشرة إلى اثنا عشر يوما، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في البنوك في كل أرجاء المملكة يوم الخامس من شهر ذو الحجة حتى يوم السادس عشر من ذي الحجة على أن تكون العودة إلى العمل يوم السابع عشر من شهر ذو الحجة، وتستثنى مؤسسة النقد بعض فروع البنوك في الأماكن المزدحمة والأماكن المتخصصة في خدمة زوار بيت الله الحرام التي تكون مفتوحة طوال الـ 24 ساعة.