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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تكشف نسب توطين أنشطة جديدة أهمها المهن العقارية في المقال التالي
عمر شويل - جدة استمرار لجميع الجهود التي تقوم بها الحكومة في المملكة، بتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين من أجل حياة كريمة، عبر عملية التوطين و التي ساهمت منذ انطلاقها في توفير الآلاف من الوظائف للمواطن السعودي بدلا من العامل الأجنبي، فقد خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، بالإعلان عن تفاصيل عدد من القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا ، و تشمل توطين عدد 6 مهن مختلفة ومتنوعة حيث تستهدف ما يزيد عن 40 ألف وظيفة لكلا الجنسين من الرجال و النساء لحاملي الجنسية السعودية.
الموارد البشرية تكشف نسب توطين أنشطة جديدة أهمها المهن العقارية
وقد تضمنت القرارات الوزارية الأخيرة ، عدة مهن نذكر منها على سبيل المثال: مهنة المحاماة و الاستشارات القانونية، ومهن أنشطة التخليص الجمركي، ومهن الأنشطة العقارية، والمهن في قطاع السينما، والمهن في مدارس تعليم قيادة السيارات ، والمهن سواء الفنية أو الهندسية، حيث سيطبق فيها جميعها قرارات التوطين ، والتي سوف تكون على الشكل التالي:
أولا : توطين مهن المحاماة و الاستشارات القانونية .
سوف يتم سعودة الوظائف فيها على مرحلتين، ستكون المرحلة الأولى بنسبة تقدر بحوالي 50%، أما المرحلة الثانية سوف تكون بنسبة 70%، علما بأن تلك الخطوة سوف توفر ما يزيد عن 5000 فرص عمل ، براتب يقدر بحوالي 5500 ريال سعودي، ويستهدف توطين الوظائف كلا من المهن التالية :
- مستشار قانوني
- أخصائي عقود
- كاتب شؤون قانونية
ثانيا : توطين المهن العقارية
وفي الأنشطة العقارية بشكل عام سوف يكون توطين الوظائف فيها بنسبة 70%، أما في المهن التالية سوف تكون نسبة عملية سعودة الوظائف كاملة أي نسبة 100% ، و التي سوف توفر حوالي 11000 وظيفة خالية للمواطن السعودي، وهي كالتالي :
- الوساطة العقارية
- التسويق العقاري
- اتحاد الملاك
- البناء المستدام
- التحكم العقاري
ثالثا : توطين وظائف مدارس تعليم قيادة السيارات
والوظائف في مدارس تعليم قيادة السيارات سوف يتم توطينها بنسبة 100% ، أي سوف تكون وظائفها كاملة للمواطن السعودي، حيث توفر له ما يزيد عن 8000 فرصة عمل براتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي، وتشمل الوظائف التالية :
- مهن مدرب قيادة سيارات
- اختصاصي وسائل تعليمية
- مراقب حركة سيارات
- مدرب مهني صناعي
رابعا: توطين مهن قطاع السينما
والمهن في قطاع السينما سوف يتم توطينها بالكامل هي أيضا أي بنسبة 100%، والتي سوف تعمل على توفير ما يزيد عن 3000 وظيفة براتب غير محدد ، و هي تشمل كلا من :
- المهن الإشرافية
- مبيعات التجزئة
- مهن مبيعات التذاكر
- مبيعات المشروبات والأطعمة
خامسا : مهن أنشطة التخليص الجمركي
وفي مجال الجمارك و تحديدا التخليص الجمركي، سوف يتم توطين مهن التخليص الجمركي بنسبة تصل الى 70%، بالاضافة الى أن هناك بعض المهن فيها سوف يتم توطينها بالكامل أي بنسبة 100% ، والتي سوف توفر حوالي 2000 وظيفة براتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي، هي كالتالي :
- مدير عام
- مسؤول علاقات حكومية
- مترجم
- مخلص جمركي
- مبند جمركي
- وسيط تخليص جمركي
ساسدا: توطين المهن الفنية والهندسية
وفي تلك المهن سوف يكون توطين الوظائف فيها بنسبة تقدر بحوالي 25% ، و ذلك في جميع منشآت القطاع الخاص والتي تضم عدد من العمال عددهم 5 عاملين فأكثر، وهي توفر عدد من الوظائف للمواطن السعودي تقدر بحوالي 12000 وظيفة خالية ،براتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي .
يجدر الإشارة إلى أن الفنيين العاملين في الوظائف الفنية و الهندسية هنا ، يشترط عليهم أن يكونوا من الحاصلين على الاعتماد المهني من قبل الهيئة السعودية للمهندسين
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