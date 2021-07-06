طريقة وموعد بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣ هـ

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عمر شويل - جدة بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣ هـ حيث أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي الجهة التنفيذية التابعة لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ عبر نظام نور ووضعت الشروط والضوابط وكيفية التسجيل .

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى التسجيل مبكرًا حيث ستخضع جميع الطلبات المقدمة للدراسة وسوف يتم تطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.

أهداف التسجيل في النقل المدرسي :-

– المحافظة علي سلامة الطلاب من الجنسين.

– الحالة الاجتماعية لأولياء الأمور حسب البعد عن المدرسة.



وأكدت شركة تطوير النقل التعليمي بإلتزام أسطول النقل الخاص بالطلاب والطالبات بكافة الإجراءات الصحية والإجراءات الاحترازية في خدمة النقل المدرسي.

وتطبيق الضوابط والشروط المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالمملكة .

قيمة التسجيل في النقل المدرسي :-



التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة مائتان ريال للعام الكامل عن طريق نظام نور.

وتأكيداً لاتمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة للتعاون على تسهيل الإنتقال.

حيث تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وضمان عدم حجز المقاعد من قبل الطلاب التي لا تستفيد منها.

مبينة أن القيمة المسددة غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة أما عدم التسجيل فسوف يتم استردادها عن طريق نظام سداد .

للتواصل مع شركة النقل المدرسي عبر :-

أكدت شركة تطوير النقل التعليمي في بيان لها علي أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين من الطلاب والتواصل والتفاعل معهم.

– خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني.

– أو التواصل عبر البريد .

– عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

– أو عبر تطبيق حافلتي على الجوالات والهواتف.

المتبع في حالة تغيير عنوان السكن :-

– وقد نوهت الشركة أنه في حال تغيير ولي الأمر موقع منزله لاحقًا فإن عليه إلغاء طلب النقل المدرسي السابق.

-إنشاء طلب نقل جديد مع تحديث البيانات ووضع عنوان منزلة القاطن بة حديثاً .

– عند قبول الطالب في الخدمة يتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة لتبدأ بعدها عملية نقل المدرسي .