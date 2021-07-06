نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الجامعات السعودية 1443 وشروط التسجيل عبر الرابط الموحد للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الجامعات السعودية 1443 الرابط الموحد للتسجيل , قد تم الإعلان من قبل ادارات الجامعات في المملكة العربية عن فتح وبدأ قبول تسجيل الطالبات والطلاب في الجامعات في المملكة العربية السعودية لعام 1443 , ولذلك من اجل أن يتمكن الطلاب والطالبات الناجحين من الدخول والتسجيل في الجامعات التي يرغبون بها والتي تناسبهم وتتماشي مع أهدافهم ومؤهلاتهم ومستواهم الدراسي , توجة العديد من الطلاب للبحث في محركات بالتحديد محرك البحث جوجل عن الطريقة من اجل التسجيل في الجامعات في المملكة العربية السعودية , لذلك سوف نقوم في مقال اليوم باستعراض معكم الطريقة للتسجيل في الجامعات في المملكة العربية السعودية والرابط الموحد لهذا تابعوا معنا السطور القلية القادمة .

طريقة التسجيل في الجامعات السعودية

عليك اتباع بعض الخطوات والاجراءات لكي تتمكن من التسجيل بشكل صحيح في الجامعات السعودية وهي كما يأتي :

أولا قم بالدخول إلي بوابة القبول الموحد للطلاب وبوابة القبول الموحد للطالبات

ثانيا قم باختيار تبويب جديد

ثالثا بعد الانتقال إلي صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات بالطريقة الصحيحة وفي المكان المناسب

رابعا قم بالضغط علي متابعة التسجيل

خامسا يجب عليك تعبئة الاستمارة الخاصة بتقديم طلب التحاق

سادسا قم بإدخال اكبر عدد ممكن الرغبات وهذا سوف يزيد فرصتك في القبول الجامعات

سوف يقوم الطلاب المرشحين بعمل مقابلات شخصية ويمكنهم معرفة الموعد المحدد للمقابلة من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة بوابة فضاء

سوف يتم قبول الطلاب بعد انتهاء المدة المحددة للتقييم

حسب الجدول الزمني لمنصة بوابة فضاء يتم إعلان نتيجة القبول بعد الانتهاء من المفاضلة

شروط التسجيل في الجامعات في المملكة العربية السعودية لسنة 1443

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها قبل التوجه للتسجيل في الجامعات في المملكة العربية السعودية جاءت هذه الشروط كما يلي :

أولا يجب علي الطالب المتقدم أن يكون معه شهادة الثانوية عامة سواء أكان حصل عليها من داخل المملكة العربية أو خارجها

ثانيا يجب أن لا يمر اكثر من خمسة أعوام علي حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة

ثالثا يجب أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي

رابعا ضرورة كون الطالب لائقا طبيا

لا يمكن للطلاب الحاصلين علي البكالوريوس التقديم