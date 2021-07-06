نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ المعهد التقني للألبان والأغذية في السعودية في تلقي طلبات القبول والتسجيل لقبول دفعة جديدة من الطلاب السعوديين للالتحاق ببرامج المعهد العامة لتأهيل الكوادر السعودية للعمل في مجال صناعة الأغذية حيث يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال مدة الدراسة تصل إلى 3000 ريال.

إجراءات القبول في المعهد

بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة، تبدأ إجراءات القبول مباشرة والتي تتطلب أولا الدخول على موقع المعهد على الانترنت ثم تعبئة نموذج طلب الالتحاق، واستكمال كافة البيانات بدقة وإرفاق صور المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية وصورة الشهادة الثانوية أو غيرها من المستندات التي تتطلبها عملية التسجيل وبعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة أخرى لإضافة البيانات الدراسية ومن ثم الانتظار حتى يتم الترشيح النهائي.

مزايا الدراسة في المعهد

يقدم المعهد العديد من المزايا للدارسين سواء خلال فترة الدراسة أو بعد التخرج على النحو التالي:

منحة شهرية تصل 3 آلاف ريال لكل طالب خلال سنوات الدراسة.

التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية وهذا يمنح الطالب ميزة تأمينية عند بلوغ سن التقاعد حيث تكون سنوات الخدمة لديه أكبر من غيره من الموظفين.

توفير تأمين طبي للطالب.

توفير سكن ومواصلات للطالب خلال فترة الدراسة.

توفير فرصة عمل في شركة المراعي بعد التخرج براتب قد يصل 5 آلاف ريال.

التخصصات الدراسية

يوجد في المعهد التقني للألبان والأغذية عدد من التخصصات الدراسية منها، مسار تقنية الغذاء وهو مسار عام يتم فيه دراسة تقنيات الغذاء والألبان وينقسم إلى فرعين أو شعبتين الأولى هي شعبة تقنيات إنتاج الألبان والعصائر والأخرى هي تقنيات صناعة المخبوزات.

أما المسار الثاني فهو قسم الانتاج الحيواني ويتم فيه التركيز على دراسة انتاج الحليب ورعاية الحيوان فيما يختص القسم الثالث بصيانة المعدات وبه عدة أقسام فرعية هي صيانة المعدّات و المركبات، قسم الكهرباء قسم التبريد والتكييف قسم المحركات الخفيفة والثقيلة.

شروط القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية

يجب أن تتوفر في الطالب الشروط التالية :