لذة الكتابة …بقلم : أسيل شرف

ما هي الكتابة ؟

لذة و ملاذ ؟

أم خطيئة ارتكبها بفخر ؟

كانت الكتابة هي اليد التي التقفتني عندما تعثرت مرة تلو الأخرى .. كانت بمثابة الإنقاذ المتكرر لي من كل شيء ، كانت عالم آخر حيث لا بداية و لا نهاية

إشباع للروح و هالة تأخذني من حرف إلى كلمة ومن ‏سطر إلى كتاب

كمدفئة تبعث ألسنة نيران مشتعلة مرة تغمرني بالدفء و مرة بالإثارة

كمحيط يجذبني للأسفل نحو عالم مختلف مليء بالأسرار و الجمال

الكتابة أيضاً قوة تتحكم بالأقدار و مجريات الأحداث ، فبإمكاني بدء حياة أو إنهائها بشتى طرق التأليف

و بإمكاني جعلك شريراً في رواية أو إظهارك بطلاً في رواية أخرى بالتدوين ، قد أصنع الموت بالألم و أجلب السعادة بالفرح ثم أُعيد الحب بالذكريات ‏و أُعاقب الظالم بالحكمة .. و أخيراً أنشر السلام بين الصفحات و انثر الورود في طرقات الحكايا

من جانب مظلم آخر بالكتابة أستطيع قتل المسيء و دفنه تحت حديقة مليئة بزهور الأفندر و ما تزال ملامحي البريئة هي الظاهرة فقط

سواء كان قلمي ملائكي أو شيطاني سأظل أكتب حتى النهاية

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