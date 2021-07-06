نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وتحديد مواعيد صرف الدعم الريفي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وموعد صرف الدعم الريفي 1443 وكم مبلغ دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة وشروط دعم ريف للأسرة المنتجة نجد كل هذه التساؤلات متصدرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، فما هو الدعم الريفي أو ما يسمى ببرنامج التنمية الريفية المستدامة التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج إلى تحسين القطاع الزراعي وتحسين نمط الحياة الريفية لتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة في الأنشطة التي تتعلق بالزراعة، ومن خلال الدعم الريفي يحصل صغار المزارعين وصغار المنتجين ومؤسساتهم الريفية بجمعياتهم التعاونية على الخدمات الزراعية بشكل أفضل ويتمكنوا من الوصول إلى الموارد الإنتاجية والإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها المملكة من أجل تعزيز الوصول إلى الأسواق،ومن خلال عرض هذا المقال نقدم متى ينزل دعم الدعم الريفي 1443 كل شهر وكم مبلغ الدعم الريفي للعاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة، فتابعونا.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

آلية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم إلكترونيًا عبر منصة ريف على شبكة الإنترنت، حيث يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات المطلوبة من خلال خلال إرفاقها على الموقع مع إدخال كافة البيانات المطلوبة، ويجب توخي الدقة عند ملء البيانات حتى لا يتم رفض الطلب، وبعد الانتهاء من تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب ودراسة المشروع المقدم من المواطن للتأكد من استحقاقه لدعم برنامج ريف واستيفاء شروط التسجيل في برنامج ريف، وفي حالة الموافقة على الطلب يتم الآتي:

إعلام المستفيدين من الدعم بالقبول في خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه بالطلب.

في بعض الحالات قد يستعرض فترة دراسة الحالة وقتًا أطول، حيث يحتاج بعض المشاريع إلى زقت أطول لدراسة حالة دراسة الجدوى المقدمة للتحقق من إن كانت مفيدة أم لا وبناء عليها يتم رفض الطلب أو قبوله.

متى ينزل الدعم الريفي 1443 لللأسر المنتجة

موعد صرف دعم الريف يشغل بال الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الريفي والزراعي بالمملكة، وفي هذا الإطار ذكر الحساب الرسمي لبرنامج ريف عبر تويتر أن موعد صرف الدعم الريفي 144سيكون في يوم 1 من كل شهر ميلادي، ويستمر صرف دعم ريف للمستفيدين حتى يوم 10 من الشهر الميلادي، كما أضاف الحساب الرسمي للبرنامج بعد أن وردت استفسارات كثيرة من المغردين حول تكرار صرف الدعم من عدمه- أنه سيتم تكرار صرف الدعم الريفي للأسر المنتجة وصغار المزارعين في قطاعات محددة، حيث نجد أن الوزارة حددت قطاعات معيته لا يتكرر الصرف للمسجلين فيها على خلاف قطاعات أخرى في بوابة الريف يتكرر فيها الدعم.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

تكثر الأسئلة من المسجلين في برنامج ريف للعاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة حول كم مبلغ دعم ريف المستحق للمستفيدين من البرنامج، وفي هذا السياق حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عدد البرامج المسموح بالتسجيل فيها للأسرة المستفيدة من دعم برنامج ريف، فمن شروط دعم ريف للأسر المنتجة ألا يتجاوز عدد البرامج التنموية عن ثلاثة برامج، كما اشترطت الجهات المنوطة بالبرنامج ألا يزيد الدعم الريفي السنوي للمستفيد عن 54 ألف ريال سعودية، فما هي آلية احتساب استحقاق الدعم الريفي للمستفيدين من البرنامج؟

صرف الدعم الريفي يكون بشكل شهري ومتواصل.

الدعم الريفي للأسر المنتجة سيتم صرفه لمدة 18 شهر متواصل.

الحد الأدنى للدعم الريفي هو 18000 ريال.

مبلغ الدعم الشهري = مبلغ الدعم ÷ 18 شهراً

في حال استحقاق المستفيد على الحد الأدنى للدعم، فانه سيحصل على مبلغ 1000 ريال غير مسترد شهريًا.

أما إذا كان مبلغ الاستحقاق 30000 للأسرة المنتجة، فان الدعم الشهري المستحق للأسرة هو 1666 ريال سعودي.

يمكن احتساب الدعم الشهري للأسر المنتجة وربات البيوت من خلال قسمة مبلغ الدعم الكلي على 18 شهر.

ما هو دعم ريف لربات البيوت

برنامج ريف هو برنامج تنموي الهدف منه تمكين ذوي الدخل المحدود من الأسر الريفية السعودية من ؟أجل تحسين الوضع المادي والاقتصادي لهم وتمكينهم من فتح مشاريع خاصة به وزيادة كفاءتهم وتحسين نمط الحياة الريفية في السعودية وتشمل برنامج الدعم الريفي ع جميع الأسر التي تقوم بعمل السمن أو الحليب أو النحل أوالبن والمخللات وحليب اللوز وزيت اللوز وزيت السمسم والمنتجات الجلدية ومنتجات الصدف، ولكن يقتصر التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت على حاملي الجنسية السعودية فقط.

قطاعات برنامج ريف للأسر المنتجة

حدد برنامج ريف القطاعات المستفيدة من الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ولكن اشترطت الوزارة مزاولة المستفيد من الدهم للنشاط بنفسه، وفي حال توقف المواطن من مزاوله عمله أو نشاطه الزراعي يتم توقف صرف الدعم الريفي له، وتشمل دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة وربات البيوت عدة قطاعات منها الآتي:

دعم قطاع العسل وتربية النحل.

الفواكه المجففة.

صيد الأسماك.

المنسوجات الصوفية.

صناعة الأسمدة الأسمدة العضوية من مخلفات النباتات والفواكه والأسمدة الحيوانية.

الأثاث والسجاد والأحذية.

تجفيف النباتات والفواكه المجففة.

صناعة القهوة بأنواعها المختلفة.

تحميص وتعبئة وتغليف البن.

دعم المطاعم والمقاهي الريفية.

المزارع الريفية السياحية.

العطور والصابون والزيوت.

الأدوات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة.

السمن والزبد والروب.

المنحوتات والحقائب والكماليات الجلدية.

هل دعم ريف يؤثر على حالة الضمان الاجتماعي

يتناول الكثير من المواطنين المسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي هذا الأمر، فهل يؤثر دعم ريف على الضمان الاجتماعي أم لا؟

قام فريق خدمة المستفيدين لبرنامج الدعم الريفي عبر حساب البرنامج الرسمي بالرد على هذا التساؤل بالنفي، حيث ذكر البرنامج أن الدعم الريفي المستحق للمستفيد لا يؤثر على استحقاقه للضمان الاجتماعي، حيث يمكن لصغار مربي الماشية وصغار المزارعين الاستفادة من دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة دون أن يكون لذلك تأثير على استيفائه لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة

يمكن دعم ريف العاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة في السعودية من البدء في مشاريعهم الخاص من خلال تقديم المساعدة المالية لهم، حيث أن الدعم المادي الذي يقدمه برنامج ريف يجعل الأسر لديهم الإمكانيات اللازمة لشراء الموارد والخامات التي يستطيع من خلالها المواطن التوسع في المشروع وفتح سبل للتسوق لها، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة البيئة والزراعه السعودية رابط التقديم في برنامج لريف للأسر المنتجة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، ويمكنكم التسجيل الإلكتروني في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط تسجيل دخول برنامج ريف الإلكترونية.

الإلكترونية. انقر على ” سجل الآن” في أعلى الصفحة الرئيسية بالموقع.

كتابة اسم المتقدم رباعيًا.

كتابة رقم السجل المدني ومكان الإقامة.

تحديد الجنس سواء كان ذكر أو أنثى

إدخال تاريخ الميلاد والعمر بالأرقام للمتقدم.

تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم.

إدخال الحالة الصحية أيضًا.

في حال كان المتقدم متزوجًا فينبغي عليه كتابة عدد أفراد أسرته بالأرقام.

إدخال رقم جوال متاح للتيسير التواصل مع المتقدم في أي وقت.

تحديد مصدر الدخل الخاص مع كتابة إذا كنت موظفًا أم لا.

كتابة المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

إرفاق الهوية الوطنية على الموقع مع رفع فاتورة كهرباء أو هاتف.

تحديد نوع النشاط الذي يعمل به المتقدم.

يشترط كتابة نبذة عن المشروع المراد التسجيل به مع تحديد عدد سنوات الخبرة في هذا المشروع.

الانتهاء من الإجابة على كافة الأسئلة الخاصة الموجودة على المنصة.

يقوم المتقدم بـالضغط على أيقونة “تسجيل” لكي يُفعل عملية التسجيل على منصة ريف للأسر المنتجة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التقرير بعد عرض متى ينزل دعم رف بعد التسجيل ومتى ينزل الدعم الريفي 1443 وكم دعم ريف للأسر المنتجة وما هو الدعم الريفي لربات البيوت، كما استعرضنا طريقة التسجيل في ريف عبر بوابة ريف للدعم المادي.