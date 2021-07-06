سمو أمير المدينة المنورة يستقبل الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي

دوت الخليج – واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه بالإمارة، الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث.

وتسلّم خلال اللقاء، نسخة من إصدار أمانة الجائزة لكتاب ذاكرة للتاريخ، الذي يتناول جهود الوزارات وإمارات المناطق والقطاع الخاص والجهات الأهلية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، ويتضمن الرصد الوثائقي لدور المملكة في مواجهة الجائحة على مستوى التعاون الدولي، منوهًا سموه بالمبادرات الوطنية الرائدة التي تقدمها الجائزة في مجال العمل الاجتماعي والخيري.

من جهته أعرب الأمين العام للجائزة عن شكره وتقديره، لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه للملتقيات والبرامج الاجتماعية والإبداعية والشبابية، والإسهام في تحفيز المشاركين على التميز في العمل الاجتماعي على مستوى المنطقة.

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