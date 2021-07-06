مكتبة الملك فهد الوطنية تستحدث إدارة للشؤون القانونية

دوت الخليج – الرياض أصدر الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المكلف سليمان بن يوسف المسعود عدداً من القرارات التي تواكب رؤية المملكة 2030م، منها استحداث إدارة للشؤون القانونية لإعداد ودراسة الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات المكتبة، والتأكد من ملاءمتها للوضع الراهن، وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة، وبما يمكن من تعزيز إيرادات المكتبة ومداخيلها واستثماراتها، ومن أجل تمكين المرأة السعودية للعمل في بيئة ملائمة تطلق قدراتها الكامنة في أجواء تسودها روح التكامل والابداع.

وأكد المسعود أن مكتبة الملك فهد الوطنية تسعى لتحقيق التوازن في العمل، وتحقيق معدلات جيدة على مستوى الإنجاز ، التي ستحقق للمكتبة عوائد جيدة من خلال استثمار كل إمكاناتها المادية والمعنوية، وذلك من خلال العمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية، وسينعكس هذا على مستوى جودة الإنتاج ،سواء المقدمة للباحثين والدارسين أو تلك المقدمة لمراكز المعلومات والهيئات المختلفة، وستشهد المكتبة خلال الفترة القريبة القادمة نقلة نوعية تزامناً مع انطلاق الفهرس السعودي الموحد، الذي يعدّ أحد الروافد المهمة التي ستعزز تطوير قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تسعى مكتبة الملك فهد إلى إنجازها.

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