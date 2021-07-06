إجراءات جديدة لرفع قيود جائحة فيروس كرونا المستجد في بريطانيا

دوت الخليج – وكالات أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات جديدة لرفع القيود الصحية في إطار خطة الخروج من أزمة جائحة فيروس كرونا المستجد في إنجلترا بحلول 19 يوليو المقبل.

وتشمل التغييرات التي أُعلن عنها خلال مؤتمر صحفي أمس السماح للبالغين الذين جرى تطعيمهم بالكامل بالسفر إلى بلدان القائمة “الصفراء” دون الحاجة إلى عزل أنفسهم عند العودة.

كما شملت التغييرات رفع القيود عن إلزامية ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة، باستثناء المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية الأخرى, بالإضافة إلى إلغاء إلزامية العزل للبالغين الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التطعيم في حال خالطوا شخصاً مصاباً بالفيروس.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني بأنه ستجرى مراجعة أخيرة لخطة الخروج في الثاني عشر من شهر يوليو المقبل.

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