السفر خارج وداخل المملكة العربية السعودية 2021 الشروط التي يجب اتباعها

السفر خارج وداخل المملكة، تتولى حكومة المملكة العربية السعودية علاج المصابين بفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى المملكة ويلزم زوار المملكة بالحصول على تأمين سفر يغطي تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا وأجبرت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية شركات الطيران ووكلاء السياحة بعد ذلك على وضع شروط للسماح بدخول “سعوديين – دبلوماسيين – كوادر طبية” وهذه شروط سوف نقدمها لكم في هذا المقال.

السفر خارج وداخل المملكة

وقد زاد محرك البحث عبر الانترنت في الآونة الأخيرة للوافدين الذين يريدون الذهاب للمملكة العربية السعودية حيث أن الدخول له عدة شروط وذلك عن طريق العمل أو الاستثمار من داخل المملكة وقدمت هذه الشروط للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين السعوديين لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم وهذه هي الشروط عبارة عن:

يجب على المواطن أن يقوم بعمل فحص PCR قبل السفر ب3 أيام. يقوم المواطن بالخضوع إلي الحجر لمدة أسبوع كامل ثم عمل فحص PCR عندما الوصول إلي المملكة يقوم بعمل فحص أخر بعد 6 أيام من الحجر. المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بشرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي. وتغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة وفق التعليمات المعلنة من الجهات المعنية. يقوم المواطن بدفع الحجر المؤسسي لمن ينطبق عليه حجر ويكون الدفع من خلال مكاتب البيع لمراكز الطيران فقط.

الجوازات التي تعلن عنها السعودية: