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عمر شويل - جدة برامج التوظيف في الحرس الملكي وشروط القبول تم الإعلان عنها يوم الأحد الموافق 4/7/2021 ويجب عند التسجيل مراعاة أن تكون جميع البيانات صحيحة وواضحة حتي ل ايتم رفض الطلب ، وان يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة ،وان يكون سعودي الجنسية ، وتم تحديد شروط عامة للتقديم ، وهناك أيضا البرامج الإعدادية ولكل برنامج شروطه الخاصة به ، وسنعرض لكم كن خلال مقالنا الشروط الأساسية للتقديم والتسجيل في توظيف الحرس الملكي من خلال السطور التالية.

برامج التوظيف في الحرس الملكي وشروط القبول

يوجد مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها للتقدم للتوظيف في الحرس الملكي ومنها مايلي :

أن يكون المتقدم حاصلا علي الثانوية العامة بأحد الأقسام الآتية (العلوم الإدارية والاجتماعية / قسم العلوم الشرعية / العلوم الطبيعية).

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ونشا وولد في المملكة العربية السعودية وليس خارجها ويمكن استثناء المتقدم إذا لم يولد في المملكة وذلك لظروف عمل الوالد أو الاجازة.

المتقدم من حاملي الشهادات الثنوية الزراعية أو الصناعية أو معاهد إعداد المراقبين يعتبر طلب تقديمه مرفوض.

ألا يكون قد حكم علي المتقدم في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

أن يكون حسن السير والسلوك.

يجب ألا يزيد عمره عن 30 عاما وألا يقل عن 17 عاما.

أن لا يكون قد تم فصله سابقا بسبب أكاديمي أو تأديبي بإحدى الكليات العسكرية.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم ووزنه مناسب لطوله.

تسجيل البيانات يكون مطابق للهوية سواء بيانات المتقدم أو ولي الامر.

أداء الاختبارات الخاصة بالقدرات والتي يتم اجراؤها عن طريق قياس.

أن يجتاز الكشف الطبي ومعاف من الأمراض.

اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة.

أن يتعهد بقضاء خدمة عسكرية تقتضي اربع سنوات كاملة.

برامج التوظيف في الحرس الملكي

نقدم لكم برامج التوظيف في الحرس الملكي واهم الشروط الخاصة بالتقديم ومعدلات ونسب الثانوية العامة للقبول وهي كالاتي :

السكرتير التنفيذي :



مدة الدراسة به من سنتين ونصف إلي ثلاثة أعوام ، والبرنامج كاملا باللغة الانجليزية ، ويشترط أن يكون البصر واليدين سليمتين تماما واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

إدارة المستشفيات :



يشترط ان يكون من حاصلي الثنوية العامة قسم العلوم الطبيعية ، والبرنامج باللغة الانجليزية ، ومدة الدراسة سنتين ونصف ، ويحصل علي تقدير جيد جدا علي الأقل ، ويتحدث ويكتب اللغة الانجليزية.

إدارة سلاسل الإمداد :

مدة الدراسة سنتين ونصف ، والبرنامج باللغة الانجليزية ، والحصول علي تقدير جيد جدا واعلي ، والشهادة الثانوية وما يعادلها.

برمجة الحاسب الآلي :

الحصول علي الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ، ان يدرس اللغة الانجليزية عام كامل تدريبيا ، ومدة الدراسة سنتين ونصف ، ويجب معرفة الرياضيات والتحليل المنطقي ، اجتياز القبول الموضوع للقبول للبرنامج ، الكتابة والقراءة الجيدة للغة الانجليزية بتقدير جيد.

مميزات برامج توظيف الحرس الملكي

هناك العديد من المميزات التي يضعها البرنامج لمتقدميه وهي كالتالي :

يتم احتساب المدة التدريبية في المعهد من سنوات الخدمة العسكرية.

يمكن للمتقدم إن يحصل علي العلاج من مستشفيات القوات المسلحة ووالديه أيضأ.

يتقاضى المتقدم مكافأه شهرية قدرها 1080 ريال سعودي.

توفير التامين الطبي الكامل للمتقدم.

يتوظف علي رتبة عريف فني بعد التخرج.

خطوات التسجيل في برامج التوظيف الحرس الملكي

يوجد مجموعه من الخطوات التي يجب علي المتقدم أن يقوم بها وهي كالاتي :