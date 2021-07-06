موعد ايداع حساب المواطن للمواطنين دفعة يوليو في المملكة العربية السعودية

موعد ايداع حساب المواطن، من الأخبار الهامة جدا التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمستفيدين من برنامج حساب المواطن، حيث لم يتبقى الكثير على ايداع حساب المواطن الدفعة رقم 44 لشهر يوليو، ويعتبر حساب المواطن من اهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لكل مواطنيها من أصحاب الدخل المنخفض، حيث تساعد المملكة مواطنيها على على حياة كريمه من خلال تقديم الدعم لهم والتي تقوم عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه الأيام يعتبر موعد صرف حساب المواطن من اهم الأمور التي يتم البحث عنها من خلال محركات البحث جوجل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على موعد ايداع حساب المواطن.

موعد ايداع حساب المواطن

يفصلنا عن تاريخ ايداع حساب المواطن للمستفيدين أيام قليله، حيث من المعروف أن الإيداع يتم يوم العاشر من كل شهر ميلادي في الحسابات البنكية للمستفيدين، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره إذا كان يوم العاشر اجازه رسميه بالمملكة، وفى السابق تم ايداع برنامج حساب المواطن ما يقرب من 1.9 مليار ريال سعودي إلى كل مستحقي الدعم من المواطنين السعوديين في الشهر الماضي، يمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج، ويتم صرف مبالغ بأثر رجعى إلى كل المستحقين من خلال الجهات المختصة بهذا الأمر، وموعد ايداع حساب المواطن لكل المستفيدين سيتم إيداعه يوم الحادي عشر من شهر يوليو من العام الجاري، وهو الموافق يوم 1 من شهر ذي الحجة 1442، وسيتم ايداع المبالغ في الحسابات المصرفية.

الشروط الجديده من لمستفيدي حساب المواطن

الأسر السعودية.

السعودي غير المتزوج.

الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

أبناء السيدة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

زوجة المواطن السعودي.

تقسيم شرائح مستفيدي حساب المواطن

الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي. الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي. الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي. الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي. الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.

حاسبة حساب المواطن

يستطيع المستفيدين من الدعم الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومنها يستطيع احتساب قيمة الاستحقاق من البرنامج، ويتم احتساب قيمة المبالغ عن طريق عدة عوامل منها عدد الأسرة ودخلها الشهرى وعدد أفرادها وأعمارهم، ويتم التحقيق من خلال البيانات الموجودة بالبرنامج حتى يتم مقارنتها بما تم الإعلان عنه، ويمكن معرفة موعد ايداع حساب المواطن.