الضحك *……. بقلم / فاطمة الشّهيّب

الحياة عبارة عن مجموعة ضغوطات مزعجة إن استسلمنا لها ..

ولكنها تتحول إلى مواقف وتجارب تصقلنا لتخرجنا بصورة أكثر قوة وأكثر صلابة ..

ومن معيناتنا على التغلب على هذه الصعوبات بعد طلب العون من الله

واللجوء إليه الحرص على الورد اليومي ( القرآن الكريم )

وأن نحاول أن نخلق في حياتنا مواقف ضحك ومرح

تجعلنا نضحك من أعماقنا ..

وهذه سهلة جدًا

لمن أراد الخروج من قيود الضغوط والأحزان

بإمكانك أن تشاهد فلم كوميدي مضحك

وتضحك معه بصوتك ومن أعماقك

أو تقرأ كتاب من الأدب الساخر

فالحياة ليست دائمًا جادة ..

قبل فترة تراكمت عندي بعض من ضغوطات الحياة

وأعبائها اليومية

فأصبحت مثقلة بها ..

ولكن الله ألهمني بأن أغير شيئ من عاداتي

وأشتري ولأول مرة في حياتي

كتاب من الأدب الساخر للكاتب الأديب يوسف معاطي .

الذي أستطاع أن يجعلني أضحك وأضحك بأعلى صوتي أثناء قرأتي بعض من مقالات الكتاب الخفيفة الظريفة التي أسعدنا بها …

لذا بت أحرص أن أجلس وحدي لأحظى بفرصة كاملة من الضحك الذي يغسل كل رواسب الحياة ثم

يعيدني للبهجة من جديد …