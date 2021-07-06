كيفية الحصول على اعفاء بنك الراجحي 1442 السعودي .. تفاصيل الشروط في سداد الأقساط بالأمر الملكي

اعفاء بنك الراجحي 1442 وذلك بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية في ظل استمرار جائحة كورونا في السعودية وفي العالم بشكل عام، فنجد أن بنك الراجحي قد أعلن عن طرح خدمة إعفاء بنك الراجحي عن سداد الأقساط الخاصة بالتمويلات خلال الأيام الماضية، إعفاء مصرف الراجحي الجديد 1442 حيث يعد بنك الراجحي السعودي وهو أحد أهم البنوك السعودية والذي يهتم بشكل كبير بالحالة المادية الخاصة بالعملاء يقوم بمراعاة الظروف بشكل كبير، ويبحث الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت عن الشروط اللازمة لكي يتم الحصول على إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط، مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2021، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال الشروط اللازمة للحصول على اعفاء بنك الراجحي وكذلك كيفية الحصول على الإعفاء.

اعفاء بنك الراجحي 1442

الحصول على إعفاء بنك الراجحي بأمر ملكي يعد بنك الراجحي السعودي أهم البنوك السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات للعملاء بشكل دائم سواء من المواطنين او المقيمين في السعودية، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة الحصول على إعفاء بنك الراجحي والذي يتطلب الحصول على بعض الشروط لكي يتم ذلك الإعفاء، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.

يقوم بنك الراجحي السعودي بتقديم خدمة التأمين التكافلي في حالة وفاة المقترض، حيث أنه في هذه الحالة يسقط القرض ويتم إعفاء الأسرة من سداد الأقساط الخاصة القرض.

يتم إعفاء المقترضين من سداد الأقساط الخاصة بالقرض في حالة تعرض المقترض لحادث ما إعاقة جعلته لا يستطيع ممارسة عمله مرة أخرى.

شروط الحصول على اعفاء بنك الراجحي للمتوفي

في حالة الوفاة يتطلب إحضار بعض الأوراق كشرط للحصول على اعفاء بنك الراجحي للمقترض، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.

يتم إحضار صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتوفي، وكذلك صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالورثة للمتوفي.

من الضروري ان يكون إرث المتوفى أقل من الأقساط المقرر سدادها والخاصة بالقرض.

نموذج يشمل تفاصيل الحالة الاقتصادية للمتوفي وكذلك الأقساط التي تم سدادها والمتبقية.

كيفية الحصول على اعفاء بنك الراجحي 1442

طريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي للمحتاجين لكي يتم الحصول على اعفاء بنك الراجحي يتم تسجيل الدخول إلى موقع الراجحي إلكترونيا ومن ثم تقديم الهوية الوطنية على ان تكون سارية المفعول، ادخال كافة المعلومات المطلوبة في الموقع، ومن ثم تقديم طلب إخلاء طرف من بنك الراجحي.