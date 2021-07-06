نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوسط الدعم المادي المخصص للأسرة الواحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على العديد من الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي المخصص، حيث أن يلزم على المتقدم استيفاء جميع الشروط الخاصة بالأهلية ، والاستحقاق، حيث أن سوف يتم صرف الدفعة الجديدة يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك سوف يتم تقديم أو تأخير يوم بعده وهذا بناءاً على أن يصادف عطلة رسمية،

تفاصيل الدفعة الماضية :

تم الايضاح من قبل برنامج حساب المواطن على أن تم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي البرنامج 1.9 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم جميعاََ، بالإضافة إلى ذلك أن تم الايضاح على أن بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.4 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص للمستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على أن إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات الماضية حوالي 20 مليون ريال سعودي للمستفيدين، في هذه الحالة قد يصبح إجمالي المبلغ من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته حوالي 94 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين ولذلك تم إيضاح حوالي 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة للمستفيدين من الدعم.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية، على أن 76% من إجمالي المستفيدين لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص لهذه الدفعة، حيث أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيد من الدعم، حوالي 1052 ريالاً سعودي، مشكلين ما نسبته 92% حيث أن قد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد وتابع، حيث أن قد بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة الاستحقاق الفعلي أكثر من 168 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى، ومشكلين 8% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين من الدعم المادي الشهري المخصص.

موعد صرف الدفعة الجديدة :

برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أوضح عن موعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م على أن يوف يتم الصرف ابتداءً من 10 من كل شهر ميلادي، حيث أن سوف يتم تقديم أو تأخير يوم الصرف بسبب إجازة رسمية، ولذلك تم الايضاح على موعد الصرف يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري 2021م وهذا يوافق عطلة رسمية ولذلك سوف يتم الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري 2021م.