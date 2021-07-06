طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجديد 1443

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجديد التسجيل إلكترونيا في الجامعة، وهي المرحلة التي يفكر بيها كثير من الطلاب بعد الشهادة الثانوية، فهي مؤسسة حكومية وتعليمية للمرحلة الجامعية تأسست عام 2011، وتوفر الجامعة العديد من أنواع التعليم المدمج، ودورات التعليم المستمرة، والتعلم مدي الحياة، ثم العديد من التخصصات، ويوجد بالجامعة الإلكترونية ما يقرب من الثلاثين ألف طالبا، فيقصدها الكثيرين ممن تجاوزوا المرحلة العمرية للتعليم الجامعي، ويقع فرع الجامعة في مدينة الرياض بالمملكة، بدأت الجامعة في التوسع، ثم بمرور الوقت وصلت إلى تسعة فروع موزعين في مختلف أنحاء المملكة، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف علي جميع المعلومات عن الجامعة السعودية الإلكترونية.

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجديد

والتسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال بوابة القبول التي توفرها الجامعة والخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة القبول بالبرنامج الذي تريده. سيظهر لك صفحة بها العديد من الاختيارات. هناك وثائق لابد من رفعها، والمطابقة لها،وتتم مراجعة هذه المستندات. ثم ملئ البيانات المطلوبة للتقديم. ثم الضغط علي التعرف علي نتائج القبول. إذا تم القبول يمكنك سداد المصروفات الدراسية. السداد من خلال الاختيار المتاح لك في بوابة القبول.

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

يبدأ التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية، للفصل الدراسي الأول في شهر أغسطس لمدة أسبوع. يبدأ في الرابع والعشرين من أغسطس ويستمر إلي واحد وثلاثين من نفس الشهر. ثم التسجيل للفصل الدراسي الثاني من 11 يناير ويستمر إلي 18 من نفس الشهر.

شروط الالتحاق بالجامعة السعودية الإلكترونية

التقديم للجامعة من السعودين وجميع الجنسيات الأخري. توفر الجامعة حوالي نسبة 5% من مقاعدها لغير السعودين. التسجيل للجامعة إلكتروني بشكل كامل، وحتي الوثائق ترفع إلكترونيا. ولا يتطلب الحضور إلا في حلات المطابقة للوثائق. الدراسة ليست مجانية، فمثلا ساعة التعلم في مرحلة البكالوريوس، حوالي 130 ريال سعودي. اللغة المعتمدة للدراسة اللغة الانجليزية في مختلف التخصصات، ماعدا الإعلام الرقمي والقانون باللغة العربية. ثم هناك سنة تحضيرية لدراسة اللغة الانجليزية في الجامعة. عدد سنوات الدراسة في البكالوريوس أربعة سنوات، أو خمس سنوات باختلاف التخصص. لا يقبل التحويل من جامعات المملكة إلي الجامعة الإلكترونية. لا يوجد بالجامعة خيار معادلة الدبلومة. ثم في البكالوريوس نسبة الحضور66% من الدراسة.

أهداف الجامعة السعودية الإلكترونية