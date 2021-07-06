نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فائدة.. أهم شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك في المقال التالي
عمر شويل - جدة حدّدت شركة zain للاتصالات، شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك بالمملكة، إذ يُمكن لأي مواطن أو مُقيم الاطلاع عليها واستيفائها بكل سهولة، لامتلاك أحدث هاتف ذكي، سواء آيفون أو أي جهاز يعمل بنظام الأندرويد أو هواوي، وذلك دون دفع رسوم إدارية أو فوائد، ما دام العميل يملك بطاقة ائتمانية صادرة عن البنك التابع له، والمشترك في عرض التقسيط مع شركة زين، والبنوك التسع المشاركة في البرنامج، هي: الرياض، وساب، وسامبا، ومصرف الراجحي، والبلاد، والعربي، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والإمارات دبي الوطني.
شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك
وحتى يستفيد العميل الذي يتبع أحد البنوك التسع التي أعلنت عنها zain من عرض تقسيط الجوالات من زين السعودية، لا بُد من استيفاء عدد من الشروط على النحو التالي:
- برنامج التقسيط من زين لا ينطبق على البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع.
- يُمكن للعميل الاتصال على المصرف التابع له في حالة الحاجة إلى إيضاح أي نقطة أو شيء غير مفهوم في عرض التقسيط.
- في حالة رغبة العملي إلغاء عملية التقسيط، وإعادة الأموال لا بد من اتباع سياسة زين.
- لا بد من الاتصال على البنك وإخبارهم بالبرنامج في مدة لا تتخطى 48 ساعة من عملية الشراء، حتى يستفيد من برنامج التقسيط بفائدة صفر% مع شركة زين.
- أقل قيمة شراء هي 1000 ريال
- لا يوجد رسوم إضافية على حامل البطاقة التابعة لأحد البنوك التسع المشاركة في عرض التقسيط من زين.
طريقة الاشتراك في برنامج تقسيط الهواتف الذكية من شركة زين
أما فيما يتعلق بطريقة الاشتراك في برنامج تقسيط الهواتف الذكية من شركة زين للاتصالات في المملكة، فتأتي على النحو التالي:
- لا بُد من شراء هاتف لا تقل قيمته عن ألف ريال سعودي من زين مع باقات شباب المفوترة. ثمّ نطلب الاشتراك في برنامج تقسيط.
- ونستخدم بطاقة ائتمان من أحد البنوك المشاركة، وهي 10 بنوك حددتها شركة زين.
- الاتصال على المصرف التابع له العميل، والذي يشترك في عرض التقسيط من زين، ويكون ذلك خلال يومين فقط من شراء الهاتف، حتى نستفيد من برنامج التقسيط بفائدة صفر%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فائدة.. أهم شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.