نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على 2 مليون بدون كفيل بالتقسيط حتي 60 شهر لجميع العملاء بشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل على 2 مليون بدون كفيل أحد الحلول التمويلية المتميزة التي توفرها شركة إمكان للتمويل بالمملكة ، حيث توفر الشركة للعملاء فرصة الحصول على تمويل إضافي مع وجود تمويل قائم بشروط ميسرة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل حتي 2 مليون ريال سعودي ، وتصل نسبة استقطاع التمويل الإضافي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل إلي 50% ، وتتميز شركة إمكان للتمويل بمنتجاتها التمويلية الإسلامية التي توفرها لموظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، كما يمكن للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة في المملكة.

مميزات التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال من شركة إمكان

تمويل شخصي إضافي من شركة إمكان للتمويل بمبالغ مالية كبيرة ، حيث توفر الشركة التمويل الإضافي لموظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، وذلك بمبالغ تمويلية كبيرة لجميع العملاء ، كما توفر شركة إمكان للتمويل هذا المنتج بإمتيازات عديدة ومتنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل الإضافي ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء عند التقدم بطلب التمويل الشخصي الإضافي من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من المنتج مع وجود تمويل قائم . توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية ويمكن أن تبدأ من 5000 ريال سعودي وبحد أقصي لمبلغ التمويل يمكن أن يصل إلى 2 مليون ريال سعودي. يمكن لموظفي القطاع الخاص الاستفادة من تمويل شركة إمكان بمبالغ مالية تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي. يمكن سداد مبلغ التمويل الإضافي المتاح لدى شركة إمكان من خلال أقساط شهرية تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. توفر الشركة موافقة سريعة وفورية على طلب الحصول على التمويل.

شروط الاستفادة من التمويل الإضافي المتاح لدى شركة الإمكان للتمويل