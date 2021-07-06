نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طباعة تصريح الحج 1442 من خلال منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعة تصريح الحج 1442 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من المتقدمين إلي موسم الحج في هذا العام وذلك لأن يحصلون علي ذلك التصريح الذي يمكن الشخص الذي تم قبولة في الموسم من الحصول علي التصريح الذي يسمح له بالدخول إلي الأراضي الحجازية.

طباعة تصريح الحج 1442

قامت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية هذا العام بأقتصار موسم الحج الحالي علي المواطنين وعلي المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد بين في بعض دول العالم وقد أوضحت الوزارة بإن أعداد الحجاج في العام الحالي سيكون 60 ألف حاج فقط، وقد أوضحت الوزارة بإنة يجب علي المقبولين في المرحلة الأولي والثانية من الحج الحصول علي التصريح من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الحج المرحلة الثانية 1442

بعد إن تم قبول المتقدم في المرحلة الأولي من الحج يجب علية التقديم في المرحلة الثانية حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الدخل علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول عن طريق أسم المستخدم ورقم السر.

التأكد من صحة البيانات الشخصية المكتوبة للحاج.

بعد ذلك يقوم باختيار خطة الحج المناسبة له بناء علي الحالة المادية.

يقوم بسداد الرسوم من خلال منصة سداد.

يمكن إن يقوم الحاج باختيار مرافق واحد فقط في حالة الرغبة.

الضغط علي زر التسجيل.

خطوات طباعة تصريح الحج 1442

حتي يستطيع الحاج القيام بطباعة التصريح يجب علية القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تكون وفقاً للنحو التالي: