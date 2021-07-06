نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار رخصة بناء مبنى سكنى تعرف على خطوات وشروط إنشاء مبنى سكنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إصدار رخصة بناء مبنى سكنى وف شروط وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بعد التعديلات التي تم أصدار إجراءات الحصول على ترخيص البناء السكنى 1443 بعد أن قام الكثيرين بخطوة التقديم على منحة أرض مجانية من وزارة الإسكان ومنح الأراضي من الديوان الملكي التي متوقع أن يتسلمها الآف المتقدمين وبعد خطة لتنمية العمرانية الكبيرة فى المملكة وفق رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها ولى الملك سلمان والتي احد اهم أهدافها التخطيط ألعمراني والبنية التحتية التي ترتقى بالمملكة وغيضاً مبادرة تقديم مسكن لائق بكل مواطن. خطوات قبل الحصول على رخصة البناء الدخول على منصة بلدي.

ثم اختيار خدمة إصدار رخصة بناء.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم وثيقة التأمين.

ثم يتم إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي وذلك لاستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء السكنى.

القيام بسداد رسوم رخصة البناء والحصول على الرخصة. كيفية إصدار رخصة بناء سكنى 1443 امتلاك صك أو عقد سكنى تم تحديثه من قبل وزارة العدل.

وبعد ذلك للحصول على قرار مساحي من المكتب الهندسي المصنف والذي يقدم خدمة الرفع مساحياً.

وبعد ذلك يتم التعاقد مع مكتب هندسي مصمم للمبنى السكنى.

وأيضاً التعاقد مع مكتب هندسي مشرف.

ثم التعاقد مع مقاول بناء.

وكل تلك التعاقدات مع المكاتب الهندسية والمقاول شرط أن يكونوا مصنفين.

وكذلك يجب الحصول على وثيقة تامين ضد العيوب الخفية والتي يقدمها مقاول البناء عبر شركة التأمينات.

ثم يتم إصدار الرخصة عن طريق المكتب الهندسي المصمم للمبنى وذلك عبر إصدار رخصة البناء من منصة بلدي. خطوات إصدار رخصة بناء من منصة بلدي الدخول إلى منصة بلدي من خلال منصة النفاذ الموحد.

وبعد ذلك النقر على خيار خدمات الرخص الإنشائية.

ثم قراءة شروط الحصول على رخصة البناء والموافقة عليها.

وبعد ذلك كتابة رقم الجوال.

ثم يتم تحديد نوع المالك أو الشخص مقدم طلب رخصة البناء.

وبعد ذلك يتم تحديد الرخصة المطلوب استخراجها أو تجديدها.

ثم استكمال باقي الشروط الجديدة لاستخراج الرخصة والتي تم ذكرها فى المقال والخاصة بخطوات ما قبل الحصول على رخصة بناء سكنى 1443.

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