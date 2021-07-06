نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1442 لتسجيل الدخول برقم الهوية وشروط الأهلية الجديدة new account في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1442عبر برنامج حساب المواطن تصدر قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للتعرف على شروط أهلية حساب المواطن 1442 من أجل تسجيل حساب جديد في حساب المواطن وإضافة الأبناء والزوجة كتابعين في بيانات المستفيدين بكل سهولة دون أي مشاكل أو مسائلة قانونية أو مخالفات تعرضهم للحرمان من الدعم المخصص للمستفيدين، ما جعلنا نرصد شروط الأهلية والخطوات الصحيحة للتسجيل المباشر في البرنامج الأكثر شهرة في المملكة لتقديم الدعم المادي للمواطنين.

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 1442

ويرصد لكم موقع “ُثقفني” خلال السطور التالية طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 1442 وفق الخطوات التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لدعم المستحقين.

أولا تسجيل الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن.

اختيار كلمة تسجيل جديد في حساب المواطن.

تحضير بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

ابدأ في تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

إضافة المستندات المطلوبة.

راجع بيانات مرة أخرى للتأكد من صحة البيانات.

اضغط على كلمة الموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على تسجيل.

شروط أهلية حساب المواطن 1442

وحول شروط أهلية حساب المواطن 1442 من اجل قبول طلبات الحصول على دعم حساب المواطن للمستحقين، وتتمثل فيما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط إقامة المستفيد بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يحظر تقديم المسجون أو المقيمين في إحدى بيوت الإيواء الحكومية.

لابد أن يكون المتقدم يمتلك ما يثبت استقلاليته في حالة تجاوز عمر 18 عام، مثل امتلاك عقد الإيجار أو ما يثبت السكن الجامعي أو الكليات والمعاهد العسكرية.

تسجيل دخول حساب المواطن 1442

وبعد تسجيل جديد في حساب المواطن 1442 يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد تتضمن رقم المعاملة وهي الرقم المرور السري.

يتم تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن ca.gov.sa. وإدخال رقم الهوية الوطنية ثم رقم المرور الذي تم إرساله على الهاتف الجوال، وبذلك تكون تمكن من تسجيل الدخول برقم الهوية.

المستندات المطلوبة لتسجيل حساب المواطن جديد 1442