نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 44 يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأٍسئلة التي تتكرر في الحديث بشكل كبير بين العديد من المواطنين المستفيدين من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي تاريخ صرف الدفعة الجديدة من البرنامج وأيضاً معرفة الطريقة التي تستخدم في الاستعلام عن الأهلية.

دعم حساب المواطن الدفعة 44

حساب المواطن هو برنامج اجتماعي للمساعدات المالية أطلقته الحكومة في المملكة العربية السعودية في عام 2017 وذلك لأن يصرف لجميع المواطنين الذين يحتاجون إلي مصدر دخل إضافي بجانب الدخل الشهري لهم حيث إن هذا البرنامج يقدم للمواطن دخل شهري يعمل علي تحسين الحالة المالية له ومنذ انطلاق البرنامج حتي الآن تم صرف نحو 43 دفعة لكافة المسجلين.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يوجد عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التسجيل في البرنامج وهذه الشروط تتلخص في السطور التالية:

يجب إن يكون المتقدم للبرنامج مواطن سعودي.

أذا كان متزوج يجب إن لا يقل عمرة عن 35 سنة.

إن كان المتزوج شاب أعزب يجب إن لا يقل عمرة عن 18 سنة.

يجب إن يكون المتقدم غير حاصل علي مساعدة مالية من الحكومة السعودية.

يشترط إن يكون المتقدم مقيم دائماً في المملكة.

إن لا يزيد مستوي الدخل الشهري له عن 3 الأف ريال.

يجب إن لا يكون ممتلك لسجل تجاري.

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 44

خصص حساب المواطن خدمة رقمية يمكن من خلالها الحصول علي نتائج الأهلية حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

اختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن الأهلية.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك الأهلية في صحفة أخري.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 44

وفقاً لخطة صرف برنامج حساب المواطن فإن موعد إيداع الدفعة رقم 44 سيكون في يوم الأحد القادم الموافق 11 من شهر يوليو الجاري ويوافق هذا اليوم 1 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً.