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عمر شويل - جدة شروط التقسيط من منتجات شركة اكسترا extra بالسعودية 2021، حيث تستعلم فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، عن تفاصيل الحصول علي منتجات شركة اكسترا بنظام التقسيط سواء كان ذلك للمواطنين السعوديين أو الوافدين بالمملكة، حيث تعتبر شركة اكسترا من أهم الشركات الخدمية لاحتياجات المواطنين الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم اكسترا أنظمة شراء مختلفة بنظام التقسيط التي تناسب جميع فئات المجتمع من المواطنين سواء من الرجال أو النساء، وتقدم الشركة العديد من المنتجات للمواطنين من خلال التقسيط المريح، ومن هذه المنتجات الجوالات بمختلف أنواعها وأجهزة اللاب توب وكافة الأجهزة المنزلية والرياضية، وسوف نوضح لكم شروط التقسيط من منتجات شركة اكسترا extra 2021.

شروط التقسيط من اكسترا 2021

تهتم شركة اكسترا بوضع عدد من الشروط التي تكون ميسرة لجميع المواطنين عن طلب أي منتج من منتجات اكسترا أو عند طلب تمويل مالي من اكسترا، ومن بين هذه الشروط:

لابد وأن يكون سن العميل يتراوح من سن 21 عام حتي 25 عام. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل عن 12.000 ريال سعودي. في حالة إذا كان عمر العميل يتراوح من 25 حتي 60 عام فيجب ألا يقل راتبه عن 5.000 ريال سعودي. يجب أن يكون العميل قد قضي فترة عمل لا تقل عن 3 شهور وذلك للمواطن السعودي. فيما يخص الوافد يجب أن يكون قد قضي فترة عمل لا تقل عن عام. يجب أن تكون جهة العمل الخاصة بالعميل من الجهات المعتمدة لدي اكسترا.

منتجات يمكن الحصول عليها بنظام التقسيط

وفرت منصة اكسترا العديد من المنتجات التي يمكن بكل سهولة، حيث يمكن تقديم طلب للحصول عليها بنظام التقسيط المريح، ومن أبرز هذه المنتجات التي يمكن الحصول عليها: