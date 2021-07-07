توكلنا يتيح حجز موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا للفئات العمرية المختلفة بمواعيد مسبقة

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عمر شويل - جدة رغم ما تشهده المملكة العربية السعودية من ظروف جائحة كورونا، حيث أقبل العديد من الأشخاص على التسجيل في لقاح كورونا، فقد أعلن تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة هجرية وأكثر، وذكر تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”، ومن الجدير بالذكر فقد شدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة أخذ لقاح كورونا، موضحًا في إنفوجرافيك أن فيروس كورونا يعد أسرع الفيروسات انتشارًا، كما أن بعض المتحورات لديها قدرة سريعة على الانتشار.
انعكاسات عدم التحصين على الفئات العمرية المختلفة :
ونتيجة لتقارير الإدارة في المملكة العربية السعودية لفت المجلس إلى أن 20% من الأفراد غير المحصنين يحتاجون إلى المستشفى، بينما يحتاج 5% إلى العناية المركزة، و3% يتوفون، وكل ما زاد الانتشار والعدوى ارتفعت هذه النسب، والدول التي اتجهت لإستراتيجية مناعة القطيع عانت كثيرًا بسبب الضغط على المستشفيات والحاجة الكبيرة للعناية، وبالتالي فإن التحصين خير وقاية من التعرض للفيروس الخطير.
تقديم الجرعة الثانية للفئة العمرية من 30 إلى 40 بعد أسبوعين وإتاحة الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 – 18 عامًا:
حيث أفادت بعض القنوات الهامة بالمملكة العربية السعودية أن الجهات المسئولة سوف تبدأ بتقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين (40-30) عاماً بعد أسبوعين، تنوى وزارة الصحة التوسع في اعطاء اللقاح للفئات العمرية المختلفة وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الصحة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بتطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، وإتاحة الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 – 18 عامًا، وأوضح تطبيق «توكلنا» طريقة خطوات حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية بالسعودية من خلال التطبيق، حيث بين التطبيق أن الخطوة الأولى تتمثل في التوجه إلى الخدمات والضغط على «اختر لقاح كورونا»، وفي الخطوة الثانية من خطوات حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية بالسعودية، يحدد الشخص اسمه أو اسم أحد أفراد الأسرة أو المكفولين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الجرعة الثانية.
خطوات حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية بالسعودية لمن انطبقت عليه اشتراطات وزارة الصحة:
حيث جاءت خطوات الحصول على موعد الجرعة الثانية من خلال تطبيق توكلنا الإلكتروني بالخطوات التالية:
- توجه إلى الخدمات واختر (لقاح كورونا).
- حدد اسمك أو اسم أحد أفراد الأسرة أو المكفولين.
- اختر تعديل الموعد.
- اختر مركز التطعيم .
- اختر اليوم والوقت .
- ثم الضغط على أيقونة «نعم» لتأكيد تحديث الموعد، لتظهر رسالة بإنه «تم حجز الموعد بنجاح».
وقامت وزارة الصحة السعودية في المملكة إنه من توافرت فيه الشروط، حيث يتمكن الحصول الجرعة الثانية حجز موعد للحصول على اللقاح، ومن الجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، البدء في تطعيم الفئة العمرية من سن «12- 18» عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا «فايزر»، من خلال حجز موعد عبر تطبيق «صحتي» بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية، وقد جددت وزارة الصحة السعودية التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى، قائلة: «حسب التوصيات الحالية فإنه يُوصي بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة».
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