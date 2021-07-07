نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف الاستعدادت للدراسة في المملكة العربية السعودية لهذا العام عما سبقه من العام الماضي، حيث قامت الوزارة في العام الماضي بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية لتطبيق عملية التعليم عن بعد، ولكن بعد اتخاذ قرار عودة الدراسة حضورياً إلى المدارس فإن هذه الاستعدادات ستختلف تماماً، حيث سيتم توفير المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المعلمين والطلاب والإداريين وجميع من في المدارس، وقد أعلن وزير التعليم تعاون وزارة التعليم مع وزارة الصحة للاستعداد لهذا العام بشكل جيد وآمن سواء في المدارس أو الجامعات، كما أنه أول عام دراسي مكون من ثلاث فصول دراسية، بالإضافة إلى زيادة ساعات الدراسة في اليوم.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة أن الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 1443 ستكون حضورياً إلى المدارس بعد أن استمرت لمدة عامين كاملين عبر الإنترنت، مما دفع الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد والتجهيز لذلك بشتى الطرق سواء بتوفير أدوات التعقيم، والمستلزمات المدرسية وتجهيز الفصول وصيانتها، وتوفير وسائل المواصلات التي ستقوم بنقل الطلاب، كما أنها حرصت على توفير العديد من الإجازات خلال العام الدراسي لمنع إصابة الطلاب بالملل نتيجة تطبيق نظام الفصول الدراسية، أما عن موعد بدء العام الدراسي الجديد فمن المقرر أن تبدأ الدراسة في المملكة يوم الأحد الموافق 21 محرم 1443، والموافق 29 أغسطس 2021.

التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443

أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل، والذي جاء كالتالي:

13 أسبوع للفصل الدراسي الأول.

13 أسبوع للفصل الدراسي الثاني.

13 أسبوع للفصل الدراسي الثالث.

183 يوم للدراسة الفعلية خلال العام.

12 يوم إجازة خلال العام الدراسي.

ويذكر أن الوزارة ستقوم بتطبيق ما يسمى إجازة نهاية الأسبوع المطولة، وهي بديلة لاجازة نهاية الأسبوع المعتادة التي كانت يومين فقط في الأسبوع، وهما: الجمعة والسبت، على أن تكون الإجازة المطولة مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت، أو من يوم الجمعة وحتى يوم الإثنين، وبذلك تكون مدة الدراسة ثلاثة أيام فقط.

كم يوم باقي على بداية الدراسة في السعودية 1443؟

حتى تاريخ كتابة هذا المقال، فإن الوقت المتبقي لبدء الفصل الدراسي الأول في السعودية للعام الجديد 53 يوم، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التعليم بالمملكة أن بداية السنة الدراسية الجديدة سوف تكون يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، والذي يُقابله بالهجري 21 محرم 1443.