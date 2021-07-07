“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

دوت الخليج – تبوك ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط مواطن وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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