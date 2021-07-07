مواعيد إجازات عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والحكومي وإجازة البنوك السعودية 20211442 السعودية

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عمر شويل - جدة مواعيد إجازات عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والحكومي 1442 السعودية، اقترب حلول عيد الأضحي المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، عيد المسلمين الثاني، الذي يأتي في العاشر من ذي الحجة من كل عام، والذي ينتظره المسلمون في شتي بقاع الأرض من أجل الاحتفال به واقامة الشعائر الدينية، وجميعنا ننتظر إجازة عيد الأضحي لزيارة الأهل والاستمتاع به، وإليكم مواعيد إجازات عيد الأضحى لجميع العاملين في قطاعي الدولة الخاص والحكومي 1442.

مواعيد إجازات عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والحكومي 1442 السعودية

يتوقع علماء الفلك رؤية هلال غرة ذي الحجة يوم الجمعة المقبلة، وعلي إثره سيكون موعد عيد الأَضحي المبارك الموافق 20 يوليو الجاري، وستبدأ القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد الإجازات الرسمية لعيد الأضحي المبارك، وذلك وفق توجيهات وزارة العمل التي تنص على بدء الأجازة من الخامس من ذي الحجة وحتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، لكي يستعد أبناء المملكة والمقيمين فيها إلي إقامة الأضاحي، أو الذهاب إلي الأهل لقضاء إجازة العيد سويا ومنهم من يستعد إلي صيام أول أيام ذي الحجة تيمنا بسنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

إجازة عيد الأضحى

يعمل الكثير من أبناء المملكة بعيدا عن المدن المتواجد فيها أهلهم، وينتظرون إجازات العيد والإجازات الرسمية علي أحر من الجمر من أجل الذهاب لرؤية أهليهم وقضاء الوقت الممتع معهم، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء إجازة عيد الأضحي المبارك رسميا 1442 فور تحديد غرة شهر ذي الحجة، ومن المتوقع أن تبدأ يوم وقفة عرفات بناء علي توقعات علماء الفلك والمقررة يوم 19 من يوليو الجاري وتستمر حتي يوم 25 يوليو.

إجازة البنوك السعودية 2021

وقد أعلن البنك المركزي السعودي عن مواعيد إجازات عيد الأضحي لموظفيه لهذا العام علي أن تبدأ تسعة عشر من الشهر الجاري باعتبار أنه وقفة عيد الأضحي وتنتهي الخامس والعشرين من نفس الشهر، سيتم التأكيد علي مواعيد الإجازة فور رؤية هلال غرة ذي الحجة في المملكة، وكانت هذه مواعيد إجازات عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والحكومي 1442 السعودية بالتفصيل.