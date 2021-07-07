نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف وأهم الشروط ورقم دعم ريف للاسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم ريف 1442، حيث فتحت المملكة العربية السعودية التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة من محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، وجاء البرنامج داعما لأبناء المملكة علي جميع المستويات المادية والمعنوية، رغبة من المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرفعة والتقدم لها ولأبنائها وإنقاذهم من الفقر والاحتياج، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل والمواشي والثروة السمكية أيضا، وفي هذا المقال نقدم لكم كيفية التسجيل في برنامج الدعم الريفي، والشروط للمستحقين، وكذلك رابط التسجيل المباشر.

التسجيل في دعم ريف

قم بالدخول إلي موقع منصة ريف الإلكترونية.

اختر أيقونة التسجيل الخاصة بالأسر المنتجة من أعلي الصفحة

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك بدقة تامة والمتمثلة في:

اسم المستفيد رباعي إدخال رقم الهوية أو السجل المدني تحديد الجنسية والتي لابد وأن تكون سعودية إدخال تاريخ ميلاد المتقدم مع كتابة العمر بالأرقام تحديد حالة المتقدم الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة تقديم رقم الحساب البنكي

وبعد استيفاء وكتابة جميع البيانات علي المتقدم انتظار ما يقرب من 60 يوم للإطلاع علي البيانات ودراستها جيدا من قبل الجهات المختصة، ومن ثم الرد بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

وضعت المملكة العربية السعودية عدة شروط لتقييم المستحقين في برنامج دعم ريف

أن يكون المستفيد من الدعم سعوديا.

ألا يقل عمره عن 21 عاما.

ألا يزيد دخل المتقدم لطلب الدعم عن 6000 ريال سعودي.

أن يثبت المتقدم عمله بالمهن الزراعية أو تربية المواشي بأوراق رسمية.

أن يقدم المستفيد إثبات بأنه يعمل بيده ولا يوجد لديه عمال.

رقم دعم ريف

قامت منصة ريف بتقديم رقم لخدمة العملاء والرد على جميع استفسارات المواطنين في البرنامج الحكومي الأبرز لدعم المزارعين وأيضاً دعم أسرهم الريفية المنتج، وذلك من خلال الرسائل عبر موقع تويتر، أو عبر الرقم الموحد 19930 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء.

وقد أوضحت الحكومة بالمملكة بأن المستفيد من دعم ريف للأسر لا يتأثر ضمانه الإجتماعي لو كان مسجلا فيه، وأن دعم ريف مستمر صرفه بدون مشكلة، وقدمنا لكم بالتفصيل طريقة التسجيل في دعم ريف وأهم الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم.