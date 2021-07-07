نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بقيمة 50 ألف ريال مقدم من بنك التنمية الاجتماعية وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية افضل التمويلات الشخصية التي تقدم داخل المملكة السعودية والتي يبحث عنها المواطنين، حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية يقدم جميع التمويلات بمختلفها والتي يتم البحث عليها بصفة مستمر، مثل انه يقوم بتقديم تمويلات للنساء المطلاقات والأرامل بالمملكة العربية السعودية، تمويل الأسرة، والشباب والتي يعرف هذا التمويل بتمويل الزواج، وقد يصل التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية إلي 60 ألف ريال سعودي، حيث يقدم التمويل بالكثير من المزايا التي تهم العميل المقدم عند التمويل الشخصي، واهم ما يتميز به التمويل انه خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتطلب التمويل إلي وجود كفيل، وبدون رسوم، فقد نوضح لكم من خلال مقالنا هذا، كيفية الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وما الشروط الواجب توافرها؟

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار بعض الأحكام التي يجب علي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من خلال بنك التسليف والادخار، وسوف نوضح لكم الشروط الواجب توافرها.

لا بد أن يكون المواطن المتقدم علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية سعودي الجنسية، حيث أن التمويل المتقدم ليس متوفر للمقيمين بالمملكة. يشترط علي العميل المتقدم للحصول علي التمويل إذا كان مقترض من قبل فلا بد أن يكون قد مضي عاما كاملا لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. عمر العميل يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر عام لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. يشترط بنك التنمية الاجتماعية أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 10.000 ريال سعودي وذلك من اجل ان يتم الحصول علي التمويل الشخصي. لا بد من تقديم نموذج 105 إذا كان المواطن المتقدم علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية يعمل في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او متقاعد.

مزايا التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

من المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم افضل التمويلات الشخصية التي يحتجها المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث انه يقدم تمويل شخصي بقيمة 60 ألف ريال سعودي يناسب جميع الفئات كا المواطن السعودي والمتقاعدين بالمملك، ولا يتطلب التمويل إلي وجود كفيل.