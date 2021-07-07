نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي توضح فوائد خدمة إدارة بيانات الطلاب في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي توضح فوائد خدمة إدارة بيانات الطلاب، الآن يبحث الكثيرين من قواد المدارس في المملكة العربية السعودية، عن أهمية وفوائد الاستفادة من استخدام خدمة إدارة بيانات الطلاب بالمنصة، وقد وأشارت منصة مدرستي، إلى أن خدمة إدارة بيانات الطلات تعد إحدى الخطوات الرئيسية، عند إضافة طالب في فصل دراسي، وكما دعت مدرستي قائد المدرسة، في حالة وجود أي أخطاء تقنية كظهور أسماء الطلاب على شكل رموز، برفع تذكرة عن طريق أيقونة الدعم الفني، في مدرستي مع صورة من حساب القائد/الطالب، ويذكر أن منصة مدرستي ​تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية، والتي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات.

منصة مدرستي توضح فوائد خدمة إدارة بيانات الطلاب

وقد أشارت منصة مدرستي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك العديد من المزايا واستخدامات لخدمة إدارة بيانات الطلاب بمنصة مدرستي تهم قائد المدرسة، ومن ثم تكون الفوائد كالتالي:

يكون من أهم مزايا منصة مدرستي، تعديل بيانات الطالب وولي أمره الأساسية. يتيح تعديل بيانات الطالب الدراسية. ثم بعد يسمح لولي الأمر الاطلاع على مقررات الطالب. تعطيل دخول الطالب إلى المدرسة في مدرستي. تمكن منصة مدرستي متابعة المستوى السلوكي. الاطلاع على تقارير تقدم الطالب.

منصة مدرستي في المملكة

تُعد منصة مدرستي من المنصات التعليمية الشهيرة، على مستوى المملكة العربية السعودية، ويمكن للطالب أن تحصل على المنهج الدراسي بالكامل من خلال هذه المنصة، ثم أنها توفر الموقع المناهج الدراسية، بشكل سلس وبسيط ومجاني، وذلك بهدف أن يحصل جميع الطلاب على إمكانية الدراسة عن بعد، بدلاً من الخروج في ظل ما يمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا، وكما يمكن الحصول علي ذلك بالدخول إلي موقع منصة مدرستي.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية

أن يقوم الطالب بالدخول إلي موقع منصة مدرستي. يقوم الطالب بإنشاء حساب جديد. ثم بعد قم بإدخال البيانات المطلوبة كالاسم رباعيا والمرحلة العمرية و رقم الهاتف. لابد من كتابة الرقم السرى بالحساب في نظام نور. سوف يصل للطالب رسالة نصية بها الرقم السري الخاص بالدخول على حسابك بالمنصة. علي الطالب القيام بكتابة الرقم السري، ثم اضغط تسجيل.

والجدير بالذكر أنه تدعم منصة التعليم الإلكتروني عن بُعد، تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتلاءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل، ويمكن الاطلاع علي خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد.