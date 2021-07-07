استعلام نتائج النقل الخارجي للمعلمين 1442 وموعد تقديم التظلمات

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عمر شويل - جدة استعلام نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442 عبر نظام نور؛ حيث أعلنت وزارة التعليم بالسعودية الشهر الماضي عن بدء إجراءات حركة النقل الخارجي والداخلي، وأنه يتوجب على المعلمين الراغبين في التقديم في حركة النقل الخارجي دخول نظام فارس، وتسجيل الرغبات بحد أقصى 20 رغبة، وتتولى الوزارة مسؤولية المفاضلة بناءً على آليات الاختيار، على أن يتم الإعلان عن نتَائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور بنهاية شهر ذي القعدة، ومن ثم تبدأ الوزارة في استقبال طلبات التظلمات في موعد أقصاه الثالث من شهر ذي الحجة.

استعلام نتائج النقل الخارجي للمعلمين 1442

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية عن موعد استعلام نتائج النقل الخارجي 1442 – 1443، والتي ستكون في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، لذلك يستطيع المعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي نظام نور. العمل على تسجيل بيانات دخول نظام نور. القيام بإدخال رمز التحقق البشري. النقر على خدمات شؤون العاملين. النقر على خيار حركة النقل الخارجي للمعلم. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة. النقر على خيار استعلام.

موعد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

حددت وزارة التعليم مواعيد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات غبر نظام نور، كالتالي:

ظهور نتائج النقل الخارجي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1442، ويستطيع المعلمين الاستعلَام عن نتائج النقل الخارجي من خلال دخول نظام نور.

تبدأ فترة تقديم التظلمات بشأن نتيجة النقل الخارجي في نفس اليوم وحتى اليوم الثالث من شهر ذي الحجة.

تقوم وزارة التعليم باعتماد نتائج حركة النقل الخارجي وإبلاغ الإدارات التعليمية بها في الثالث من شهر ذي الحجة.

ترتيب شرائح المنقولين في الرابع من شهر ذي الحجة وحتى الثامن.

رابط نتائج حركة النقل الخَارجي نظام نور

بعد صدور قرار رسمي عن وزارة التعليم يؤكد على ظهور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442، يستطيع المعلمين الاستعلام عن النتيجة من خلال دخول نظام نور الإلكتروني عبر الرابط الرسمي https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login، وتسجيل بيانات الحساب، ومن ثم الاستعلام، وفي حالة عدم الموافقة على طلب النقل الخارجي يستطيع المعلم تقديم التظلم في المواعيد المحددة من قبل الوزارة لتقديم التظلمات.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات استعلام نتائج النقل الخارجي 1442 – 1443 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور.