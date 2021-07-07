نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستلم 60 ألف ريال منتج آهل بدون كفيل وبلا فوائد بأقل راتب لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستلم مبلغ تمويل 60 ألف ريال سعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية حيث يقدم البنك أفضل تمويل بأقل راتب شهري حيث يحتاج التمويل 2000 ريال سعودي ويتم الحصول على مبلغ التمويل المطلوب بلا فوائد مالية عليه كمثل القرض الحسن وهذا أهم ما يميز بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية حيث يمنح الكثير من التمويلات الإجتماعية الميسرة مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم بدون هامش ربح لخدمة جميع المواطنين السعوديين المتقدمين للبنك ويمكن الحصول على قرض البنك من خلال رابط التقديم على منتج آهل بأقل راتب شهري بالتقسيط حتى 60 شهر على شكل أقساط شهرية ميسرة عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

الشروط المطلوبة للحصول على منتج آهل بأقل راتب في السعودية

هناك شروط محددة من بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف اليوم باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية ومتاح الآن لجميع المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات بشرط توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء كما يلي بالتفصيل :

يتم الموافقة على طلب التمويل عبر منتج آهل بعد توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي فأكثر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

بنك التنمية الاجتماعية يقدم منتج آهل بشرط توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ويستثنى منها كل موظفي القطاع الحكومي في السعودية يتم التقديم الآن بدون موافقة الكفيل.

العمر الذي يطلبه بنك التنمية الاجتماعية للحصول على موافقة من منتج آهل يبدأ من واحد وعشرون عاماً وربما يصل إلى ستون عاماً داخل أراضي السعودية.

كافة المزايا الهامة التي يقدمها منتج آهل بالسعودية